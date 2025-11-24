Emmanuel Grégoire victime d'agressions sexuelles : ce que l'on sait de l'épreuve qu'il a vécue enfant

Le premier adjoint à la mairie de Paris et candidat socialiste aux prochaines élections municipales, Emmanuel Grégoire, a révélé avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance.

"J'ai décidé de lever ce silence." Emmanuel Grégoire a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles durant son enfance ce lundi 24 novembre. "Je suis quelqu'un qui porte une plaie intérieure depuis très longtemps, une plaie silencieuse comme, sans doute, des millions de Français", a-t-il déclaré au micro de France Inter.

Le premier adjoint à la mairie de Paris et candidat PS pour reprendre l'Hôtel de ville aux municipales de 2026 a décidé de s'exprimer après l'affaire sur les animateurs de la ville de Paris accusés de violences sexuelles et de viols sur des enfants. Ces "faits insoutenables dans des écoles, à Paris et ailleurs [...] m'ont renvoyé à propre histoire", explique l'élu socialiste : "Celle d'un enfant qui, en CM1, a subi des violences sexuelles pendant plusieurs mois". Emmanuel Grégoire explique avoir subi des violences "dans le cadre d'activités périscolaires", notamment "dans une piscine municipale". "C'était il y a un peu plus de 40 ans maintenant" ajoute l'élu, à l'époque il avait à peine sept ans.

Emmanuel Grégoire explique qu'a l'époque des faits il n'a "pas eu la force d'en parler aux familles aimantes qui l'entouraient" et n'a pas trouvé "ni les moyens, ni les mots pour dire cette douleur et cette souffrance". Un silence qu'il explique aujourd'hui : "Lorsqu'on est enfant, on ne sait pas poser les mots sur les choses. On a honte, tout simplement, de dire la vérité telle qu'on la ressent, telle qu'on la mécomprend parfois. Je porte cette cicatrice comme beaucoup de personnes qui ont gardé le silence, et je me dis que si je gardais le silence, cela n'aurait servi à rien."

"Jai décidé d'en faire un combat central de mon engagement"

Avec cette révélation qui survient à quelques mois des élections municipales, Emmanuel Grégoire prend le risque de se voir opposer des critiques sur son silence, la médiatisation soudaine de son expérience personnelle et de fait son engagement contre les violences sexuelles commise sur les mineurs. De possibles réaction auxquelles l'élu coupe court en expliquant avoir parlé des violences dans la sphère intime et avoir réfléchi au moyen de lutter : "C'était il y a bien trop longtemps pour que je puisse engager des poursuites judiciaires, et quand je me suis posé la question sérieusement, j'ai décidé d'en faire un combat central de mon engagement. Je l'ai fait plutôt de façon silencieuse jusqu'à présent". "Aujourd'hui l'actualité très pesante que l'on observe m'invite à parler très librement, très sincèrement, en espérant d'ailleurs contribuer à libérer la parole d'un certain nombre d'enfants. Pour faire en sorte que ça n'arrive plus", ajoute le premier adjoint à la mairie de Paris.

Emmanuel Grégoire a adressé quelques mots aux enfants victimes de violences sexuelles sur France Inter, leur assurant qu'ils "ne doivent pas avoir honte". "Pendant longtemps on ne parle pas parce qu'on a honte, ensuite on ne parle pas parce qu'on ne veut pas paraître faible, enfin on ne parler pas parce que l'on pense qu'il est trop tard", regrette-t-il en écho à sa propre histoire. "Il y a des gens qui sont là pour vous aimer, vous accompagner, vous écouter. Ils doivent faire confiance aux adultes qui les entourent, il n'y a pas de que gens mauvais", poursuit l'élu

Et l'élu socialiste d'évoquer aussi les mesures pour protéger les enfants de ces violences. "Tout le travail qui a été engagé est essentiel et nous sommes dans un contexte beaucoup plus favorable à la libération de la parole des enfants, mais cela ne suffit pas. Nous devons engager un combat sociétal et judiciaire total contre la pédocriminalité et contre le sentiment d'impunité qui peut habiter un certain nombre de prédateurs", soutient Emmanuel Grégoire. Le politique ajout également l'importance de "faciliter le recueil de la parole des enfants et de tout mettre en place pour faire en sorte de prévenir ce genre de situation".