Nadia El Bouroumi, avocate de violeurs de Gisèle Pelicot, poursuivie pour deux vidéos polémiques

Avocate de deux coaccusés de Dominique Pelicot dans l'affaire des viols de Mazan, Nadia El Bouroumi va être jugée par ses pairs mercredi pour "manquements à la modération et à la délicatesse".

Nadia El Bouroumi est poursuivie en conseil de discipline. L'avocate de deux coaccusés de Dominique Pelicot, dans l'affaire dite des viols de Mazan, est jugée mercredi 26 novembre par ses pairs. Il lui est reproché des "manquements à la modération et à la délicatesse", explique Le Parisien, qui sort l'information ce lundi.

Concrètement, c'est la publication de plusieurs vidéos publiées par l'avocate au moment du procès au retentissement planétaire qui est en cause. À l'époque, elles avaient été jugées "inadéquates" par la hiérarchie de Me Nadia El Bouroumi. Une procédure avait donc été lancée en décembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon, lieu où Me Nadia El Bouroumi exerce.

"Wake me up, before you gogo"

Deux vidéos sont particulièrement visées. La première met en scène l'avocate en train de danser dans sa voiture sur le son de Wake me up, before you go-go de Wham, que l'on peut traduire par "Réveille-moi avant que de partir". Alors que Dominique Pelicot droguait sa femme pour l'endormir et la faire violer par de nombreux inconnus, ce choix de musique n'était pas passé inaperçu.

Mais selon la défense de l'avocate, cette vidéo aurait été mal interprétée. À BFMTV, Nadia El Bouroumi avait d'ailleurs affirmé à l'époque vouloir répondre avec cette vidéo au harcèlement dont elle faisait elle-même l'objet. "Elle a toujours dit clairement qu'il s'agissait d'affirmer que pour la faire taire, il faudrait se lever tôt", assure au Parisien une de ses avocates.

Un "débrief" de l'audience

Dans la seconde vidéo qui pose souci, ses détracteurs déplorent ses propos : "Pfioouuuuuu ! On a diffusé des photos de Madame qui sont effectivement euh… dans des positions qui posaient problème puisque depuis quelques jours elle nous expliquait que jamais jamais jamais elle n'avait participé à quoi que ce soit." Cette vidéo avait été diffusée la veille de la première.

Pour la défense de Nadia El Bouroumi, il s'agit d'un "débrief" de l'audience et les accusations dont elle fait l'objet soulèvent "une vraie problématique en droit sur la parole de l'avocat en dehors du prétoire, y compris avec l'usage du sarcasme". Enfin, alors que Me Nadia El Bouroumi s'est vue reprocher d'utiliser Instagram pour s'exprimer, ses conseils estiment que "la liberté d'expression est un droit à valeur constitutionnelle, garanti dès lors que les arguments sont utiles au débat public et à la défense du client" et qu'"évoquer l'audience sur un réseau social n'est pas différent d'une interview donnée à une télévision". Le bâtonnier a réclamé une peine de 18 mois d'interdiction d'exercer.