Permission de sortie d'un narcotrafiquant à Vendin-le-Vieil : pourquoi sa mère a été mise en garde à vue ?

La permission de sortie de prison pour un entretien d'embauche de Ouaihid Ben Faïza a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. On apprend aujourd'hui que la mère du narcotrafiquant a été mise en garde à vue lundi.

Libérable en 2029, Ouaihid Ben Faïza, 52 ans, condamné pour narcotrafic alors qu'il régnait avec sa fratrie sur La Courneuve (Seine-Saint-Denis) il y a une quinzaine d'années, s'est retrouvé au cœur de l'actualité ces derniers jours. La permission qui avait été accordée lundi 24 novembre à celui qui est considéré à ce jour comme l'un des plus dangereux narcotrafiquants de France, et est actuellement incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, a fait beaucoup réagir.

À quatre ans de sa sortie de prison, le criminel a pu sortir durant quelques heures pour rencontrer un potentiel futur employeur dans la banlieue de Lyon. Hasard du calendrier, pendant que Ouaihid Ben Faïza traversait une bonne partie du pays pour revenir de son entretien d'embauche particulièrement contesté, sa mère était arrêtée dans le quartier des 4 000 à La Courneuve. Selon nos confrères du Parisien, la mère du narcotrafiquant a été placée en garde à vue pour "trafic de drogue" après avoir été arrêtée dans le cadre d'un contrôle antistups dans le quartier.

Du cannabis et les clés d'une voiture volée

Comme le relaient nos confrères, lundi après-midi, une équipe cynophile arpentait les environs lorsque le chien s'est arrêté devant deux appartements, indiquant une possible présence de drogue. Dans l'un des deux logements se trouvait la mère de famille ainsi que deux neveux du narcotrafiquant, mais aussi et surtout 400 g de cannabis, les clés d'un véhicule signalé volé et quelque 1 500 euros.

Toujours en garde à vue mardi, la mère de Ouaihid Ben Faïza pourrait y rester durant 96 heures au total. On ignore pour le moment si les deux neveux ont été ou non également placés en garde à vue. Seule certitude, avance Le Parisien, la police aurait assuré que cette interpellation n'aurait pas de lien direct avec la permission de sortie de Ouaihid Ben Faïza lundi, aussi médiatisée est-elle été.