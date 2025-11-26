Loire-Atlantique : une femme tuée pendant un anniversaire, son ex-conjoint retrouvé mort

Une femme a été tuée à coups de couteau pendant une soirée d'anniversaire le mardi 25 novembre à Saint-Colomban, en Loire-Atlantique. Son ex-conjoint, principal suspect, a été retrouvé mort quelques heures après.

Un anniversaire qui tourne au drame. Mardi 25 novembre, une femme qui participait à un anniversaire à Saint-Colomban, en Loire-Atlantique, a été tuée de plusieurs coups de couteau a appris l'AFP auprès du parquet. La victime a été prise pour cible par on ex-conjoint qui a "surgi sans avoir été invité" à l'événement et l'a lardée de coups a précisé le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

Les secours ont été prévenus, mais ont trouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée sur les lieux. Cette dernière est morte sur le lieu de l'anniversaire aux alentours de 21 heures selon les pompiers. Une dizaine de personnes, essentiellement des membres de la famille de la victime se trouvaient sur place a précisé le parquet.

L'ex-conjoint mis en cause a, lui, quitté les lieux après l'attaque et a été recherché par la police. Il a été retrouvé mort ce mercredi 26 novembre, à Rezé, au sud de Nantes. Le parquet indique que l'individu s'est suicidé par pendaison dans les heures suivant l'agression mortelle de son ex-femme. La victime née en 1973 et l'agresseur née en 1968 étaient séparés et avaient plusieurs enfants ensemble.