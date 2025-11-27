Évasion de la prison de Dijon : la manière dont les détenus sont sortis est invraisemblable

Deux détenus se sont évadés de prison de Dijon ce jeudi matin très tôt dans la matinée. La technique qu'ils ont utilisée pour s'échapper pose beaucoup de questions.

Ce jeudi 27 novembre entre 5 heures et 7 heures du matin, deux prisonniers se sont évadés de la maison d'arrêt de Dijon, en Côte-d'Or. Pour se faire, ils ont employé une technique surprenante, selon France Bleu. Les deux prisonniers "au gros profil" selon le syndicat Force ouvrière, étaient placés dans le quartier disciplinaire. Afin de s'échapper de la prison, les détenus ont scié les barreaux de leur cellule respective, toujours selon le syndicat Force ouvrière. Cette double évasion, confirmée par le parquet, a été réalisé à l'aide d'une lame de scie.

Les agents pénitentiaires se sont aperçus de l'évasion à 7h, au moment de l'appel du matin. Ahmed Saih, délégué national Force Ouvrière Justice, a été contacté par ICI Bourgogne, à l'antenne de la radio, il a fait part de sa stupéfaction : "Nous avons affaire à deux prévenus dans des procédures criminelles. Il s'agit de jeunes détenus, ils ont la trentaine. Je ne peux pas en dire plus, nous sommes en phase d'enquête". Selon les informations de Franceinfo, les deux hommes qui se sont évadés ont 19 et 32 ans.

Depuis la découverte de l'évasion, des hommes encagoulés, membres de l'Equipe régionale d'intervention et de sécurité (Eris), stationnent devant l'établissement pénitentiaire, située rue d'Auxonne à Dijon, afin d'établir un périmètre de sécurité. Il y a une semaine le syndicat Force ouvrière s'inquiétait du manque de moyens à la prison. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait présenté le lendemain son plan "Zéro portable" en prison avec un budget de 30 millions d'euros. Ce plan consiste à renforcer la sécurité dans six prisons françaises, qualifiées de prioritaires. Parmi elles figure la maison d'arrêt de Dijon qui va bénéficier de la dotation la plus importante, 6,3 millions d'euros.