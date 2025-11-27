Évasion de la prison de Dijon : la manière dont les détenus sont sortis est invraisemblable
Deux détenus se sont évadés de prison de Dijon ce jeudi matin très tôt dans la matinée. La technique qu'ils ont utilisée pour s'échapper pose beaucoup de questions.
Ce jeudi 27 novembre entre 5 heures et 7 heures du matin, deux prisonniers se sont évadés de la maison d'arrêt de Dijon, en Côte-d'Or. Pour se faire, ils ont employé une technique surprenante, selon France Bleu. Les deux prisonniers "au gros profil" selon le syndicat Force ouvrière, étaient placés dans le quartier disciplinaire. Afin de s'échapper de la prison, les détenus ont scié les barreaux de leur cellule respective, toujours selon le syndicat Force ouvrière. Cette double évasion, confirmée par le parquet, a été réalisé à l'aide d'une lame de scie.
Les agents pénitentiaires se sont aperçus de l'évasion à 7h, au moment de l'appel du matin. Ahmed Saih, délégué national Force Ouvrière Justice, a été contacté par ICI Bourgogne, à l'antenne de la radio, il a fait part de sa stupéfaction : "Nous avons affaire à deux prévenus dans des procédures criminelles. Il s'agit de jeunes détenus, ils ont la trentaine. Je ne peux pas en dire plus, nous sommes en phase d'enquête". Selon les informations de Franceinfo, les deux hommes qui se sont évadés ont 19 et 32 ans.
Depuis la découverte de l'évasion, des hommes encagoulés, membres de l'Equipe régionale d'intervention et de sécurité (Eris), stationnent devant l'établissement pénitentiaire, située rue d'Auxonne à Dijon, afin d'établir un périmètre de sécurité. Il y a une semaine le syndicat Force ouvrière s'inquiétait du manque de moyens à la prison. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait présenté le lendemain son plan "Zéro portable" en prison avec un budget de 30 millions d'euros. Ce plan consiste à renforcer la sécurité dans six prisons françaises, qualifiées de prioritaires. Parmi elles figure la maison d'arrêt de Dijon qui va bénéficier de la dotation la plus importante, 6,3 millions d'euros.
10:57 - "Tout s'est fait en une trentaine de minutes"
Pierre Polloni, surveillant pénitentiaire, détaille comment les deux détenus ont dû s'y prendre : "Ils ont certainement attendus la fin de la dernière ronde, à 6h10, pour avoir le temps de le faire. L'appel du matin a lieu à 7h. Tout s'est fait en une trentaine de minutes. Une fois les barreaux sciés, c'est du franchissement de mur basique, à l'ancienne, comme on dit. Le quartier disciplinaire se trouve au RDC (dans ce quartier, les prisonniers sont seuls en cellule)", rapporte France Bleu.
10:53 - Les lames de scie livrées par drone
Afin de s'échapper, les détenus se seraient munie de lames de scie qui auraient été livrées par drone selon Pierre Pollonni, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt. "Il ya plus de 95 % de chance. Cela fait des mois que notre organisation dénonce ces livraisons par drone, il y en a encore eu la nuit dernière, de mercredi à jeudi. On trouve régulièrement, lors de fouilles, des lames de scie. Avec, vous sciez n'importe quoi", explique le surveillant pénitentiaire à France Bleu.
10:36 - Ils ont "pris la fuite à l'aide de draps" indique le procureur de la République
Le parquet de Dijon a confirmé ce matin dans un communiqué « l'évasion de deux détenus de la maison d'arrêt de Dijon » qui étaient « placés au quartier disciplinaire ». Selon le procureur de la République, les deux fugitifs "ont vraisemblablement scié des barreaux et pris la fuite à l'aide de draps", rapporte Le Bien Public .
"Les personnes évadées sont deux hommes placés en détention provisoire dans le cadre de procédures non suivies au tribunal de Dijon. L'un, âgé de 19 ans, est mis en examen pour des faits de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Le second, âgé de 32 ans, l'est pour des menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe" , indique le procureur.
"Une enquête de flagrance a été ouverte de chef d’évasions en bande organisée, délit puni de dix ans d’emprisonnement, et les investigations conduites sous la direction du parquet de Dijon, sont confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN)", a-t-il conclut.
10:30 - Une "dégradation alarmante des conditions de sécurité"
Le syndicat Force ouvrière explique dans un post sur X avoir "alerté depuis des mois sur la dégradation alarmante des conditions de sécurité au sein de la maison d’arrêt de Dijon". "Malgré nos signalements répétés, la direction a choisi de persister dans un aveuglement total, refusant de voir la réalité du terrain", a ajouté le syndicat qui dénonce "une nouvelle preuve flagrante du manque de sécurité et de moyens dans nos établissements pénitentiaires".
10:22 - Emprisonnés pour des "procédures criminelles"
Les deux détenus étaient placés en détention provisoire dans le quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Dijon pour des "procédures criminelles", selon Le Parisien . En effet, l'un d'eux, âgé de 32 ans, est poursuivi pour "viol" suite à des menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe. L'autre, âgé de 19 ans, est mis en examen pour des faits de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Selon Le Bien Public, l'un des deux prisonniers serait lié à la DZ Mafia, une organisation criminelle liée au narcotrafic pour une affaire de règlement de compte mortel à Montbéliard (Doubs).