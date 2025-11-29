Criminalité à Marseille : un cadavre retrouvé brûlé, ce que l'on sait de l'enquête

Le corps carbonisé d'un jeune garçon de 15 ans, inconnu des services de police, a été découvert ce vendredi 28 novembre, dans le XIVe arrondissement de Marseille, selon une information de "BFMTV".

Un corps en état de carbonisation a été découvert ce vendredi 28 novembre vers 8 h 30, dans le XIVe arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le quartier des Arnavaux. D'après une information de BFMTV, la victime a été identifiée, il s'agit d'un jeune adolescent âgé de 15 ans. Il est inconnu des services de police. Il avait été entendu une fois par les forces de l'ordre pour le vol d'un accessoire automobile. Mais il n'avait pas été poursuivi pour ce fait. "On ignore à ce stade les raisons de cet homicide", confie une source à BFMTV.

Le cadavre de l'adolescent a été incendié, probablement au cours de la nuit, indique le quotidien La Provence. Il a été découvert au petit matin par une habitante du quartier. La scène a été décrite comme particulièrement macabre. Le corps gisait devant des portes de garage anonymes, recouvertes d'une gigantesque fresque colorée inspirée d'un dessin animé de Disney.

Un contexte déjà très tendu

À proximité du corps carbonisé du jeune garçon, une douille a aussi été retrouvée, rapporte encore BFMTV. Une enquête a été ouverte pour "assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs". La division de la criminalité organisée et spécialisée a été saisie, confirmé le parquet de Marseille.

Cet assassinat intervient deux semaines après l'assassinat de Mehdi Kessaci, petit frère cadet du militant écologiste et anti-narcotrafic Amine Kessaci, toujours inexpliqué pour l'heure. Le soir du mercredi 26 novembre, un autre jeune homme de 17 ans est venu de la région toulousaine pour rejoindre un point de deal de la cité Bel Horizon, dans le IIIe arrondissement. Il y a été abattu de quatre balles dans le dos.