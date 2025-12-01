Incendie à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) : une famille décimée, les analyses font basculer l'enquête

L'incendie qui a tué 5 personnes, dont trois adolescents, à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, ce dimanche 30 novembre, serait d'origine volontaire. Mais le mystère plane sur le ou les suspects...

Cinq personnes ont perdu la vie dans un terrible incendie à Neuves-Maisons, dans le département lorrain de la Meurthe-et-Moselle dimanche 30 novembre. Le feu s'est déclaré vers 3h20, dans cette commune de 7000 habitants non loin de Nancy. Les flammes se sont propagées dans un immeuble de trois étages comprenant un magasin au rez-de-chaussée, malgré l'intervention de 70 pompiers en une dizaine de minutes. L'incendie a été rapidement maitrisé, sans se propager aux bâtiments voisins.

Ce lundi 1er décembre, la stupeur a succédé à l'effroi : François Capin-Dulhoste, le procureur de la République de Nancy, est revenu sur l'origine de l'incendie de Neuves-Maisons, faisant savoir qu'il était d'origine volontaire. "Les constatations techniques réalisées aujourd'hui ont mis en évidence l'intervention d'un tiers dans le déclenchement du sinistre", a expliqué le procureur dans un communiqué. L'enquête est désormais menée pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort". Un crime passible de la prison à perpétuité. Mais aucun élément n'a été communiqué à ce stade sur les suspects ou leurs motifs.

Les victimes de l'incendie de Neuves-Maisons : un couple, leur enfant de 16 ans et des amis

Parmi les victimes de l'incendie, il y a un couple composé d'un homme de 59 ans et d'une femme de 60 ans, a aussi précisé le procureur. Leur fils de 16 ans a péri avec eux, mais aussi deux amis de leurs enfants, qui avaient 16 et 20 ans. Le dernier enfant de la famille, âgé de 21 ans, s’en est sorti en s’échappant par les toits.

Deux salles ont été ouvertes par la municipalité pour accueillir des familles et pour abriter une cellule d'urgence médico-psychologique pour la population impactée ou choquée par les circonstances du drame. Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé son soutien aux familles des victimes tout en saluant "la mobilisation des sapeurs-pompiers qui ont combattu l'incendie avec courage et celle des gendarmes engagés sur les lieux", écrit-il.