Meurthe-et-Moselle : que sait-on de l'incendie mortel ayant causé la mort de cinq personnes en pleine nuit ?

Un incendie a provoqué la mort de cinq personnes dans la commune de Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, très tôt ce dimanche 30 novembre.

Le drame a eu lieu en pleine nuit. Cinq personnes sont mortes dans un incendie à Neuves-Maisons, dans le département lorrain de la Meurthe-et-Moselle, ont annoncé les pompiers dimanche 30 novembre.

Les circonstances du drame restent à éclaircir. Cependant, les pompiers ont expliqué avoir été alertés vers 3 heures du matin, ce dimanche, d'un incendie survenu à Neuves-Maisons. Il s'agit d'une commune de 7 000 habitants située non loin de Nancy.

Les flammes se sont propagées dans un immeuble de trois étages comprenant un magasin au rez-de-chaussée. Malgré les efforts des secouristes, cinq personnes sont décédées en raison de l'incendie rapporte BFM.

Parmi les victimes, il y a un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 16 ans. Une cinquième victime, gravement blessée, a succombé à ses blessures. Par ailleurs, une personne âgée d'une vingtaine d'années a été légèrement blessée en raison de l'inhalation de fumée.

"La commune se réveille dans un cauchemar absolu"

Pour l'heure, les causes de l'incendie restent inconnues. "Les enquêtes commencent à l'instant (…) les circonstances de l'incendie sont pour le moment totalement méconnues [...] On ne sait pas où le feu s'est déclaré", a indiqué le maire de la commune, Pascal Schneider, à BFMTV.

Deux salles vont être ouvertes par la municipalité pour accueillir des familles et pour abriter une cellule d'urgence médico-psychologique pour la population impactée ou choquée par les circonstances du drame. "Ce matin, la commune se réveille dans un cauchemar absolu", déplore encore le maire sur BFMTV.

Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé son soutien aux familles des victimes tout en saluant "la mobilisation des sapeurs-pompiers qui ont combattu l'incendie avec courage et celle des gendarmes engagés sur les lieux", écrit-il.

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules. Ils ont finalement réussi à maîtriser le feu. La gendarmerie et trois ambulances ont aussi été mobilisées.

Enfin, sur la chaîne Franceinfo, le maire de la commune a aussi salué l'intervention des pompiers, "dans un délai très bref", face à ce "feu qui s'est propagé très rapidement".