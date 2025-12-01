Attentat déjoué en France : qui sont les suspects qui voulaient s'en prendre à des Juifs

Deux adolescents ont été mis en examen dimanche pour "association de malfaiteur terroriste criminelle". Leur profil est particulièrement inquiétant.

Un nouvel attentat a été déjoué sur le sol français. Dix ans après les attaques du 13-Novembre, la menace reste toujours palpable. Mais le profil des suspects dans cette affaire témoigne d'un phénomène particulièrement inquiétant. En effet, les deux individus ne sont même pas majeurs. Le Parisien révèle que ce sont les 19e et 20e mineurs poursuivis pour terrorisme depuis le début de l'année, un chiffre jamais enregistré jusqu'à présent, qui témoigne du durcissement et du rajeunissement de la menace djihadiste.

Un jeune tchétchène isolé et déscolarisé

Comme le rapporte le Parquet national terroriste auprès de nos confrères, les deux individus sont âgés de 16 et 17 ans. Le plus jeune est d'origine tchétchène, croient savoir Le Parisien et BFMTV. Arrêté à Strasbourg, il serait arrivé en France il y a quatre ans avec sa mère, après avoir fuit en partie un père violent. Âgé de 12 ans à l'époque, il ne se serait jamais vraiment intégré. Déjà peu social, il se serait davantage encore mis en retrait de la société après avoir quitté sa formation professionnelle en électricité en 2024. Déscolarisé, plus que jamais isolé, le jeune homme se serait peu à peu enfermé dans une bulle numérique formée de nombreuses vidéos toutes plus violentes les unes que les autres et sans une quelconque idéologie, note Le Parisien.

Pas connu des services de police ou de justice, l'adolescent de 16 ans se serait, de fil en aiguille, au gré de ses recherches sur Internet, tourné ces derniers mois vers la propagande djihadiste et plus particulièrement celle de l'État islamique. Un intérêt grandissant qui lui a valu d'être ajouté à la fameuse boucle WhatsApp où il a finalement été repéré. Le jeune individu y faisait régulièrement part de sa haine des juifs et appelait à s'en prendre à des représentants de cette religion.

Un second individu domicilié en région parisienne

Le jeune tchétchène de 16 ans était en contact avec le second suspect mis en examen. Celui-ci a 17 ans. Né dans une famille de culture musulmane mais intégrée, ce Français vit en région parisienne. En apprentissage, le jeune individu est, lui, un adepte des jeux vidéos. Il avait également obtenu sa place dans la conversation WhatsApp après s'être radicalisé en ligne au cours de diverses discussions. Conversation WhatsApp où il se serait aussi fait remarqué pour ses propos anti-juifs et ses messages laissant entendre qu'il pourrait passer à l'action.

Comme son compère, il a été arrêté mercredi 26 novembre. En cause, un message laissant entendre qu'il pourrait y avoir un passage à l'acte sous "cinq jours". À l'issue de quatre jours de garde à vue, ils ont tous les deux été mis en examen. L'enquête suit son cours. Les policiers tentent désormais de déterminer s'il s'agissait de simples parole ou si un véritable projet était en train d'être mis sur pied.