Cambriolage chez François Hollande : pourquoi l'ex-président peut en vouloir à ses voisins après le vol rocambolesque

Des plaintes du voisinage ont modifié l'organisation du dispositif de protection policière autour du domicile de François Hollande et Julie Gayet. Fin novembre, leur maison a été cambriolée.

Le domicile de l'ancien président de la République, François Hollande, et de sa compagne Julie Gayet a été cambriolé le samedi 22 novembre dernier. Selon les informations de RTL, il est 19h52 lorsque deux suspects poussent le portillon de la maison du couple, située dans le XXe arrondissement de Paris. Ce dernier était ouvert, la porte d'entrée, elle, était fermée mais pas verrouillée. Ils y entrent et ressortent seulement six minutes plus tard.

À 20h25, les deux hommes font leur retour au domicile de l'ex-président et de l'actrice, se rendant compte que l'un d'entre eux a oublié sa vapoteuse. C'est alors que les policiers - en charge de la surveillance 24h/24 - aperçoivent du mouvement aux abords de la maison. Malgré l'intervention des agents, le malfrat a déjà pris la fuite par une des fenêtres. Effectivement, dès le lendemain, Julie Gayet s'apercevra que les rosiers au pied de cette fenêtre ont été écrasés. Le couple relève également la disparition d'une montre de famille et d'un iPad.

Un "bug de 30 minutes" selon les policiers

Conformément à son statut d'ancien président de la République, François Hollande bénéficie d'un dispositif de protection policière, en plus du système de vidéosurveillance. Les forces de l'ordre sont normalement placées devant la maison du couple. Mais ce soir-là, les deux agents étaient positionnés au bout de la rue, à quelques centaines de mètres de l'entrée en raison de plaintes du voisinage, quelques semaines plus tôt, excédé par le bruit occasionné par cette surveillance policière, car les agents laissaient tourner les moteurs de leurs voitures, comme l'a révélé Le Canard Enchaîné.

Pendant l'effraction, les agents surveillaient l'entrée de la maison via une tablette pour bénéficier des images en temps réel. Manque de chance, selon leurs dires, un "bug de 30 minutes" est survenu au moment de l'arrivée des deux cambrioleurs. Rapidement, le deuxième district de police judiciaire de Paris s'est saisi de l'enquête. Les deux ravisseurs ont été rapidement géolocalisés à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et placés en détention provisoire après l'ouverture d'une information judiciaire pour "vol en bande organisée". La montre dérobée a été remise à François Hollande mais l'iPad a été revendu pour quelques dizaines d'euros, révèle BFMTV.

Les deux hommes, "nés en Algérie en 1994 et 1995", n'ont aucune mention à leur casier judiciaire et ont "déclaré qu'ils ignoraient que la maison appartenait à François Hollande" lors de leur interrogatoire de première comparution, précise la chaîne info. "Dans ce dossier, la justice s'est contorsionnée pour criminaliser un simple vol de tablette et d'une montre de faible valeur. Ce choix procédural totalement disproportionné ne peut s'expliquer autrement que par la seule qualité de la victime", réagit Me Julia d'Avout d'Auerstaedt, avocate de l'un des deux suspects.