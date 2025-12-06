Ain : que sait-on de l'accident de la route qui a fait quatre mort près de la frontière Suisse ?

Quatre personnes sont mortes dans un accident de la circulation dans l'Ain, près de la frontière suisse. Les circonstances de l'accident restent à éclaircir.

Toutefois, selon la gendarmerie citée par Le Parisien ce samedi, un véhicule a fait une sortie de route avant de prendre feu le soir du vendredi 5 décembre 2025. Une enquête a été ouverte.

Un lourd bilan humain

Quatre personnes sont décédées à la suite de l'accident. L'accident de la route n'a impliqué qu'un seul véhicule, ont aussi souligné les gendarmes. Les victimes de l'accident sont "en cours d'identification".

L'accident s'est produit entre 22 h et 23 h sur la commune de Collonges (Ain), située non loin de la zone frontalière avec la Suisse. La voiture a d'abord fait une sortie de route, avant de prendre feu.

Un autre accident un peu plus tard

Toujours dans le département de l'Ain, quelques heures après le premier accident mortel, un autre accident a eu lieu sur la commune de Lagnieu vers 4 h du matin ce samedi 6 décembre, rapporte le site Actu.

Deux voitures sont impliquées. Deux autres personnes ont été blessées. Une femme de 35 ans a été transportée en urgence relative vers l'hôpital le plus proche. La deuxième victime est un homme de 48 ans. Il a dû être désincarcérée. Il se trouvait en arrêt cardiaque à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Malgré les tentatives de réanimation, il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.