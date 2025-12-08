Une femme frappe et étrangle son fils de 6 ans dans le TGV pour un motif futile, des antécédents signalés ?

Une mère de 42 ans a violemment frappé son enfant de 6 ans à bord d'un TGV, samedi dernier. Elle a été interpellée puis placée en garde à vue pour "violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans". Une enquête est ouverte.

Une femme de 42 ans est soupçonnée d'avoir commis des violences contre son fils de 6 ans dans un TGV. Elle a été interpellée le samedi 6 décembre à la gare de Marne-la-Vallée Chessy, en Seine-et-Marne. Selon le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, auprès du Parisien, les faits se sont produits dans un train reliant Lille (Nord) à Nîmes (Gard).

La mère a perdu son calme lorsque son enfant a renversé une boisson à bord du train. Elle aurait alors attrapé la tête de son fils, avant de la cogner contre la tablette du TGV au dos des sièges à l'intérieur des rames. Elle lui a également "tiré les cheveux, puis serré ses mains autour de son cou. La scène, d'une extrême violence, a glacé les voyageurs qui ont assisté à l'agression", précise RTL. Cette dernière l'aurait bien "étranglé" indique Le Parisien.

L'enfant avait renversé une boisson dans le wagon

"Plusieurs usagers ont effectué un signalement via le 3117", précise une source proche du dossier dans les colonnes du quotidien francilien. Ce numéro permet aux voyageurs de signaler des situations de violences dans les transports en commun de la SNCF et de la RATP. Les forces de l'ordre sont ensuite intervenues pour arrêter la quadragénaire. Elle a été placée en garde à vue par les policiers du commissariat de Lagny-sur-Marne pour des faits de "violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans", une enquête est en cours.

D'après les informations du Parisien, la suspecte serait déjà connue des services de police. BFMTV annonce de son côté qu'elle "n'a aucun antécédent judiciaire". Les informations restent donc, à ce stade, relativement floues concernant d'éventuels signalements au sujet de cette femme de 42 ans. Aucun détail n'a encore été révélé concernant de potentiels faits pour lesquels elle serait déjà connue de la police.

Elle est originaire de Polynésie française, domiciliée à Nîmes et "toujours en garde à vue ce lundi", précise la chaîne info. L'enfant, lui, né en 2019, est orphelin du père. Il a été pris en charge dans le cadre du dispositif préventionnel "accueil de 72 heures". "Durant ce laps de temps, le mineur n'est pas admis à l'ASE, mais 'recueilli' par l'organisme sans nécessiter l'accord des parents ou du représentant légal", précise-t-on.

"À bord d'un TGV, des passagers ont refusé de détourner le regard. Grâce à leur alerte, un enfant victime de violences a pu être mis à l'abri", a réagi sur X la haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El-Haïry. De son côté, la "cofondatrice de "La Voix de l'Enfant" - une association de défense des enfants créée en 1981 -, Martine Brousse, se dit "choquée par la violence de cette femme sur cet enfant" au micro de RTL. "Ça n'est pas acceptable que des enfants soient victimes de violences. Elle est permanente aujourd'hui et intrafamiliale : plus de 80 % des enfants sont victimes dans leur famille. Ouvrons les yeux, il faut les protéger", dit-elle.