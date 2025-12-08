Finistère : un bébé mort retrouvé dans un centre de tri à Plouédern, ce que l'on sait

Un nourrisson a été retrouvé mort dans un centre de tri de déchet de Plouédern, dans le Finistère, ce lundi 8 décembre 2025.

Un enfant jeté avec les ordures ? C'est ce qui s'est passé pour un nourrisson qui a été retrouvé ce lundi 8 novembre 2025 sur le tapis du centre de tri de déchets TriGlaz, à Plouédern, dans le Finistère. Le bébé, dont l'âge n'a pas été déterminé selon Le Télégramme, est décédé. La découverte a entrainé la mobilisation de la gendarmerie, notamment des équipes de l'identification criminelle.

La provenance de l'enfant n'a pas encore été déterminée, mais le nourrisson a été retrouvé avec des déchets issus des poubelles jaunes. D'après les informations du Télégramme, le bébé viendrait du pays de Morlaix ou du Morbihan.

Après la découverte du corps de l'enfant, le site de tri de déchets a été arrêté pour l'ensemble de la journée. Fabrice Jacob, le président de la SEML Sotraval qui est propriétaire, a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique pour les opérateurs ayant retrouvé la dépouille de l'enfant et sous le choc.