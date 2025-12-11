Enfant de 8 ans tondu par une éducatrice : la justification bancale du foyer, une inspection toujours en cours

Une enquête a été ouverte après qu'un petit garçon de 8 ans ait été tondu par des éducateurs dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance de Paris. L'équipe éducative assure avoir eu l'accord de la mère, qui compte pourtant porter plainte.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" mardi 9 décembre par le parquet de Paris après des faits de maltraitance au sein du foyer Jenner, géré par l’association Jean-Cotxet, dans le 13e arrondissement de Paris. En février dernier, un enfant de 8 ans s'est fait raser le crâne par une éducatrice. La scène a été partagée sur un groupe WhatsApp des éducateurs de ce foyer, déclenchant les moqueries d'une partie d'entre eux. La Défenseure des droits Claire Hédon a annoncé sur RMC que ses services vont s'auto-saisir du dossier. Elle a jugé cette affaire "absolument épouvantable". "Nous allons nous auto-saisir de cette situation car il y a l'acte lui-même qui est effectivement monstrueux, le groupe Whatsapp où personne ne réagit, le mensonge à la maman...", a-t-elle précisé.

L'éducatrice concernée a été suspendue par l'association gérant le foyer, mais cette procédure intervient très tard. Pour les autres éducateurs, la direction a annoncé que "l'équipe éducative a été largement remaniée". "Au vu des éléments nouveaux, nous entamons des procédures disciplinaires afin que ces professionnels ne soient plus en contact avec des enfants hébergés", a ajouté le foyer éducatif, rapporte Franceinfo. Le foyer fait également l'objet d'une inspection administrative depuis ce mercredi 10 décembre. Les inspectrices devraient rester "plusieurs jours sur place". En fonction des résultats, la mairie de Paris pourra aller jusqu'au retrait du financement de la structure ou au retrait de l'agrément.

La mère prévenue ?

Le gestionnaire du foyer, l'association Jean Cotxet, a transmis une note au personnel pour donner des explications sur la scène, rapporte BFMTV. Il a assuré que "selon l'équipe éducative, l'accord de la maman avait a été recueilli oralement". L'association a aussi avancé que cette éducatrice a justifié une telle initiative en "invoquant la présence de poux résistante aux traitements, dans la chevelure d'un enfant accueilli". Dans cette note, il a aussi été assuré que l'enfant se portait bien. La direction de l'association a reconnu avoir pris connaissance des faits fin mars et de la vidéo en septembre. "En l'état de nos informations, le geste tout à fait inapproprié ne constituait aucunement une sanction d'un comportement qu'il aurait pu avoir", a-t-elle expliqué.

La mairie de Paris avait, pour sa part, assuré que "ni l’accord de l’enfant, ni l’autorisation de sa mère, ni les tentatives infructueuses pour se débarrasser des poux ne sauraient justifier cette pratique humiliante". La maman du petit Eliott aurait aussi de son côté affirmé avoir appris les faits que fin septembre, alors que ces derniers se sont déroulés en février. Son avocat a même confirmé dans un communiqué qu'elle a l'intention de déposer plainte "dans les prochains jours".

Des images difficiles

Sur une vidéo qui montre la scène, dévoilée par France info, on entend de terribles commentaires : "ça fait grave stylé", lance celle qui rase le jeune garçon. "Ça lui donne plus d'aérodynamisme", surenchérit un autre éducateur. "On va t'appeler double face", ajoute un troisième. D'après les captures d'écran du groupe Whatsapp, le geste a été réalisé contre le gré de l'enfant et sans la moindre approbation des parents concernés. "Vous avez vu avec les parents pour le raser à blanc?", demande une éducatrice. "Non nous avons pris la décision sans consulter personne", répond un second éducateur.

Alors que l'enfant a la moitié du crâne rasé, les plaisanteries pleuvent. Le petit garçon, lui, est prostré sur sa chaise, les bras croisés. "On dirait Aladin!", s'exclame un enfant qui assiste à la scène. Alors, pourquoi l'enfant a-t-il été rasé ? "C'est une sanction", répond celle qui pourrait être l'éducatrice en train de tondre le garçon de 8 ans, selon les informations de France Info. Toujours d'après le média, l'enfant "paye tout simplement le mal-être de certains éducateurs". D'autres s'indignent sur le canal de discussion dédié aux éducateurs : "Si c'est une blague, pour rappel, c'est un groupe WhatsApp professionnel et non un groupe de potes. Si c'est pas une blague, c'est très très grave", peut-on lire sur un autre message.