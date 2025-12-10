Enfant de 8 ans tondu par une éducatrice : les adultes sanctionnés, que risquent-ils pour l'humiliation du garçon ?

Un petit garçon âgé de 8 ans a été tondu par des éducateurs dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Une enquête a été ouverte et une éducatrice a été suspendue.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" ce mardi 9 décembre par le parquet de Paris après des faits de maltraitance au sein du foyer Jenner, géré par l’association Jean-Cotxet, dans le 13e arrondissement de Paris. Ce chef d'accusation peut être puni de plusieurs années d'emprisonnement. En février dernier, un enfant de 8 ans s'est fait raser le crâne par une éducatrice. La scène a été partagée sur un groupe WhatsApp des éducateurs de ce foyer, déclenchant les moqueries d'une partie d'entre eux.

La Défenseure des droits Claire Hédon a annoncé sur RMC que ses services vont s'auto-saisir du dossier. Elle a jugé cette affaire "absolument épouvantable". "Nous allons nous auto-saisir de cette situation car il y a l'acte lui-même qui est effectivement monstrueux, le groupe Whatsapp où personne ne réagit, le mensonge à la maman...", a-t-elle précisé. L'éducatrice concernée a été suspendue par l'association gérant le foyer, mais cette procédure intervient très tard. Pour les autres éducateurs, la direction a annoncé que "l'équipe éducative a été largement remaniée". "Au vu des éléments nouveaux, nous entamons des procédures disciplinaires afin que ces professionnels ne soient plus en contact avec des enfants hébergés", a ajouté le foyer éducatif, rapporte Franceinfo.

Des images difficiles

Sur une vidéo qui montre la scène, dévoilée par France info, on entend de terribles commentaires : "ça fait grave stylé", lance celle qui rase le jeune garçon. "Ça lui donne plus d'aérodynamisme", surenchérit un autre éducateur. "On va t'appeler double face", ajoute un troisième. D'après les captures d'écran du groupe Whatsapp, le geste a été réalisé contre le gré de l'enfant et sans la moindre approbation des parents concernés. "Vous avez vu avec les parents pour le raser à blanc?", demande une éducatrice. "Non nous avons pris la décision sans consulter personne", répond un second éducateur.

Alors que l'enfant a la moitié du crâne rasé, les plaisanteries pleuvent. Le petit garçon, lui, est prostré sur sa chaise, les bras croisés. "On dirait Aladin!", s'exclame un enfant qui assiste à la scène. Alors, pourquoi l'enfant a-t-il été rasé ? "C'est une sanction", répond celle qui pourrait être l'éducatrice en train de tondre le garçon de 8 ans, selon les informations de France Info. Toujours d'après le média, l'enfant "paye tout simplement le mal-être de certains éducateurs". D'autres s'indignent sur le canal de discussion dédié aux éducateurs : "Si c'est une blague, pour rappel, c'est un groupe WhatsApp professionnel et non un groupe de potes. Si c'est pas une blague, c'est très très grave", peut-on lire sur un autre message.

La mère mise au courant très tard

La maman du petit Eliott (son nom a été modifié) n'a appris les faits que fin septembre, alors que ces derniers se sont déroulés en février. Selon la nouvelle directrice du foyer, Eliott avait des poux et les salons de coiffure ont refusé de le prendre pour lui couper les cheveux. Une version soutenue par les chefs de service du foyer. L'éducatrice suspectée d'avoir rasé le jeune garçon s'est mise en arrêt maladie le soir où la maman de ce dernier a appris la nouvelle. Elle a également pris l'initiative de l'appeler pour lui expliquer qu'elle n'est pas responsable de la tonte de son fils, et que la vidéo ne reflète pas la scène telle qu'elle s'est réellement passée.

"La mère a par ailleurs été encouragée à porter plainte, et une attention particulière a été portée à l'enfant victime qui souhaite vouloir rester dans ce foyer et dit s'y sentir bien malgré l'épisode violent de février", selon la ville de Paris, auprès de BFMTV. Le petite garçon aurait pourtant porté un bonnet pendant des mois pour cacher son crâne et subi les moqueries de ses camarades. Aussi, l'avocat de la maman d'Eliott a envoyé un mail à la juge des enfants qui s'occupe de l'enfant pour signaler des faits qu'il considère comme des "faits de maltraitance ".