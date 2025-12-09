Mort d'Émile : plusieurs membres de sa famille auditionnés par les juges d'instruction

Placés en garde à vue il y a neuf mois, le grand-père, la grand-mère ainsi qu'un oncle et une tante du petit Émile ont été auditionnés ce mardi 9 décembre.

L'enquête se poursuit dans l'affaire de la mort du petit Émile. Ce mardi 9 décembre, rapporte BFMTV, quatre membres de la famille d'Émile Soleil, disparu à l'âge de deux ans et demi le 8 juillet 2023 sur la commune du Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, ont été auditionnés par les juges d'instruction. Il semble qu'il s'agit des quatre mêmes personnes qui avaient été mises en garde à vue le 25 mars 2025 pour homicide volontaire et recel de cadavre, à savoir les grands-parents maternels de l'enfant, Philippe et Anne Vedovini, et deux de leurs enfants, Maximin et Marthe, respectivement oncle et tante du petit Émile.

Mais ce mardi, Philippe, Anne, Maximin et Marthe ont été entendus par les juges d'instruction du pôle criminel d'Aix-en-Provence en qualité de parties civiles, apprend-on. Depuis leur garde à vue il y a neuf mois, l'ensemble des oncles et tantes de l'enfant, dont les ossements ont depuis été retrouvés, se sont constitués parties civiles dans ce dossier. Ainsi, les auditions de ce jour étaient des auditions qualifiées de "classiques". Elles ont duré environ une heure chacune, rapporte BFMTV.

"C'était une étape très importante pour ma cliente"

Accompagnés par leurs avocats, les grands-parents ont été entendus par une magistrate, d'abord le grand-père puis la grand-mère, tandis que leurs enfants étaient reçus par la seconde juge. Au programme des discussions : le fond du dossier bien entendu, mais aussi leurs convictions, la vie qu'ils mènent depuis le drame ou encore leurs sentiments sur cette affaire.

"C'était une étape très importante pour ma cliente qui a pu s'exprimer en toute transparence", a confié à la chaîne d'information en continu Me Julien Pinelli, avocat d'Anne Vedovini. À ce stade, la piste familiale n'a toujours pas été refermée dans ce dossier. De son côté, le procureur de la République d'Aix-en-Provence s'est montré laconique sur ces nouvelles auditions, se contentant de commenter : "L'enquête se poursuit et des investigations sont régulièrement menées."