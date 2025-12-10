Effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc : des images et un premier bilan terribles
Un premier bilan fait état de 19 morts après l'effondrement de deux immeubles de quatre étages, à Fès dans le nord du Maroc, dans la nuit de mardi à mercredi.
L'horreur au Maroc. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre, 19 personnes ont perdu la vie à Fès dans l'effondrement de deux immeubles d'habitation de quatre étages. "Seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité", précise l'agence de presse MAP.
Selon les informations de Maroc Hebdo, "deux bâtiments mitoyens, occupés par huit familles, se sont effondrés dans le quartier Al-Moustakbal, dans la zone urbaine Al Massira". Le périmètre a été sécurisé et les habitants des maisons voisines évacués par crainte de nouveaux risques d'effondrement.
Maroc : effondrement de deux immeubles à #Fès, 19 morts dont une majorité denfants et des dizaines de blessés#Maroc pic.twitter.com/M3zkRWulf4— - Algeria Gate (@algatedz) December 10, 2025
D'autres personnes "ensevelies sous les décombres" ?
Sur place, les services de la protection civile, les autorités locales et les forces de sécurité procèdent aux opérations de secours et de recherche. D'après les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. "D'autres personnes pourraient être ensevelies sous les décombres", indique l'agence de presse officielle marocaine MAP. Les blessés, eux, sont transportés au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fès pour y subir des examens et recevoir les soins nécessaires.
Pour rappel, en mai dernier, 9 personnes avaient été tuées dans l’effondrement d’un immeuble d’habitation à Fès. L’immeuble "figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s’effondrer et avait fait l’objet d’un ordre d’évacuation adressé à ses occupants", révélait l'AFP. Plus tôt, en février 2024, 5 personnes sont mortes dans l’effondrement d’une maison dans la vieille ville de Fès. Les catastrophes s'enchaînent ces derniers mois dans cette ville du nord du Maroc.
10:35 - "Toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises"
"Les autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations de recherche et de sauvetage" et "toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, dont la sécurisation de la zone des deux bâtiments effondrés et l’évacuation des habitants des maisons avoisinantes", souligne l’agence de presse officielle marocaine MAP.
10:21 - Plusieurs drames récents à Fès
En mai, neuf personnes avaient été tuées dans l’effondrement d’un immeuble d’habitation à Fès. L’immeuble "figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s’effondrer et avait fait l’objet d’un ordre d’évacuation adressé à ses occupants", révélait l'AFP. En février 2024, cinq personnes sont mortes dans l’effondrement d’une maison dans la vieille ville de Fès.