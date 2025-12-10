Effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc : des images et un premier bilan terribles

Un premier bilan fait état de 19 morts après l'effondrement de deux immeubles de quatre étages, à Fès dans le nord du Maroc, dans la nuit de mardi à mercredi.

L'horreur au Maroc. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre, 19 personnes ont perdu la vie à Fès dans l'effondrement de deux immeubles d'habitation de quatre étages. "Seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité", précise l'agence de presse MAP.

Selon les informations de Maroc Hebdo, "deux bâtiments mitoyens, occupés par huit familles, se sont effondrés dans le quartier Al-Moustakbal, dans la zone urbaine Al Massira". Le périmètre a été sécurisé et les habitants des maisons voisines évacués par crainte de nouveaux risques d'effondrement.

D'autres personnes "ensevelies sous les décombres" ?

Sur place, les services de la protection civile, les autorités locales et les forces de sécurité procèdent aux opérations de secours et de recherche. D'après les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. "D'autres personnes pourraient être ensevelies sous les décombres", indique l'agence de presse officielle marocaine MAP. Les blessés, eux, sont transportés au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fès pour y subir des examens et recevoir les soins nécessaires.

Pour rappel, en mai dernier, 9 personnes avaient été tuées dans l’effondrement d’un immeuble d’habitation à Fès. L’immeuble "figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s’effondrer et avait fait l’objet d’un ordre d’évacuation adressé à ses occupants", révélait l'AFP. Plus tôt, en février 2024, 5 personnes sont mortes dans l’effondrement d’une maison dans la vieille ville de Fès. Les catastrophes s'enchaînent ces derniers mois dans cette ville du nord du Maroc.