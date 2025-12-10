Agression au cutter à Nice : un homme blessé au visage, ce que l'on sait

Un homme d'une quarantaine d'années a été blessé au visage par un coup de cutter reçu lors d'une altercation survenue à Nice, ce mercredi 10 décembre. L'auteur du coup est activement recherché.

Une altercation, un blessé et une fuite. Ce mercredi 10 décembre, vers 14 heures, une altercation s'est produite entre deux hommes appartenant à la communauté gitane sur le boulevard Jean-Luciano, à l'ouest de Nice, d'après les informations de Nice Matin. Selon les premiers éléments, un des hommes âgé d'une quarantaine d'années a été blessé au visage pour une arme blanche, un cutter selon les précisions du média local. Légèrement blessé, il a tout de même été transporté aux urgences de l'hôpital Pasteur 2.

Quant à l'auteur du coup, il a pris la fuite. L'individu est activement recherché. Une enquête a été ouverte a fait savoir la direction interdépartementale de la Police Nationale.