Affaire du "violeur au tournevis" : qui est le suspect mis en examen dix ans après ?

Dix ans après l'agression sauvage d'une joggeuse à Poitiers, un suspect de 28 ans a été arrêté grâce au travail du Pôle national des crimes non élucidés. Il a été mis en examen "viol" et "tentative de meurtre".

L'affaire dite du "violeur au tournevis" enfin résolue ? Dix ans après les faits, un individu a été placé en garde à vue mardi 9 décembre. Le suspect, un homme de 28 ans, a été mis en examen pour "tentative de meurtre accompagnée ou suivie d'un autre crime" et pour "viol" a indiqué BFM citant le parquet de Nanterre. Il a également été placé en détention provisoire.

Cette affaire de viol et de violente agression sur une jeune joggeuse avait été reprise par le Pôle des crimes sériels ou non élucidés, selon les informations du Parisien. Le suspect a été arrêté dans le département de l'Indre-et-Loire où il aurait élu domicile. D'après le quotidien, il était encore mineur au moment des faits et résidait dans le secteur de Poitiers.

L'individu a été identifié grâce à la généalogie génétique. Concrètement, les enquêteurs disposaient d'un ADN recueilli à l'époque. Mais après avoir tenté de le faire matcher avec les ADN des personnes mises en cause dans d'autres affaires judiciaires en France, sans succès, la justice française s'est tournée vers son homologue américaine. Dans le cadre d'une coopération internationale, les États-Unis, qui disposent d'une plus vaste base de données génétiques grâce notamment aux sociétés privées proposant à tous de retrouver à l'aide de son ADN des parents et d'en savoir plus sur ses origines, ont permis de trouver un profil ayant un lien de parenté avec l'ADN inconnu de l'affaire.

Le suspect reconnaît les faits

Placé en garde à vue à Tours, le suspect a reconnu les faits, selon les informations d'Ici Poitou. "La spécificité de ce dossier, c'est qu'on avait retrouvé l'ADN de l'agresseur à l'intérieur même du corps de la victime, explique l'avocat de la victime au média local. Si bien que ça permettait de se dire que le jour où il y aurait un match, on aurait de bonnes chances d'avoir la personne qui a commis les faits. Pour une fois, c'est plutôt heureux, ça a payé."

À l'époque, en juin 2015, le fait divers avait défrayé la chronique. Une joggeuse en plein footing sur les bords du Clain, qui traverse Poitiers, avait croisé sous les coups de 18h30 un homme à scooter. Casque sur la tête, l'individu était descendu de son véhicule et avait violemment attaqué sa victime. D'abord frappée, la joggeuse avait reçu un coup de tournevis dans le dos qui lui avait perforé le poumon. Évanouie, la victime s'était ensuite réveillée pour découvrir que son agresseur tentait de l'étrangler en même temps qu'il la violait. La jeune femme avait finalement été laissée pour morte par son agresseur qui avait fui à scooter.