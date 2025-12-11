"On était au même endroit au même moment" : Dominique Pélicot pointe un autre criminel dans un cold case

Mis en examen dans deux cold cases pour tentative de viol puis pour viol et meurtre, Dominique Pélicot a été interrogé par une experte en juillet dernier et a évoqué une piste concernant un autre criminel.

"Qu'on me traite de pervers ok, mais je ne suis pas un tueur." Dominique Pélicot, condamné à 20 ans de prison pour viols aggravés sur son ex-épouse Gisèle Guillou, a été entendu en juillet dernier au sujet de deux cold cases pour lesquels il a été mis en examen, l'un pour tentative de viol, l'autre pour viol et meurtre. BFM révèle ce jeudi 11 décembre plusieurs déclarations tenues par le septuagénaire lors de ces expertises commandées par le pôle cold case de Nanterre, en charge des investigations.

Dominique Pélicot a longuement été interrogé sur la tentative de viol d'une jeune agente immobilière de 19 ans en Seine-et-Marne, en mai 1999, affaire dans laquelle l'ADN du septuagénaire a été retrouvé sur les lieux du crime. L'agente avait été agressée lors d'un rendez-vous donné à l'agresseur se faisant passer pour un client pour la visite d'un appartement. Au cours de l'entretien, Dominique Pélicot a attiré l'attention sur un autre criminel : François Vérove, plus connu sous le nom de Le Grêlé. L'homme, soupçonné de meurtres et de viols en série, s'est suicidé en 2021 avant son jugement. L'auditionné interrogeait la possible implication du Grêlé : "Ce qui me trouble le plus, c'est qu'avec le Grêlé, quand vous regardez son parcours, on était sensiblement au même endroit au même moment… II était gendarme, il connaissait bien des techniques, il aurait pu inverser l'ADN".

La théorie avancée par Dominique Pélicot peut surprendre, surtout que l'homme a déjà reconnu son implication dans l'affaire. Le rapprochement entre le septuagénaire et la tentative de viol de l'agente immobilière a été fait en 2022 après son interpellation pour les viols de sa femme, Gisèle Guillou. Aussitôt interrogé sur les faits, il a nié une fois, deux fois avant d'avouer son implication lors d'une troisième audition rapportait Le Figaro en septembre 2024.

Des aveux qu'il a renouvelés, mais minimisés durant l'expertise de juillet dernier. "C'est une agression sexuelle. Je conteste complètement le viol", a déclaré Dominique Pélicot à la psychologue ajoutant : "Si j'avais été un violeur comme elle le prétend, si j'avais eu le cutter, qu'est-ce qui m'aurait empêché de la violer ? Si j'avais voulu arriver au viol complet, qu'est ce qui m'aurait empêché de le faire ? C'est pour ça que je suis parti, j 'ai eu peur qu'il y ait de la violence".

La piste Le Grêlé déjà envisagé sur l'autre cold case

Si Dominique Pélicot a évoqué la piste Le Grêlé dans cette affaire, il ne l'a apparemment pas fait pour le meurtre et le viol de Sophie Narme. La jeune femme de 23 ans, qui travaillait aussi dans l'immobilier, avait été retrouvée morte dans l'appartement qu'elle devait faire visiter à un client en décembre 1991, dans le nord de Paris.

Si cette affaire présente des similitudes troublantes avec la précédente, notamment concernant le mode opératoire, Dominique Pélicot nie fermement toute implication. "J'ai la sensation qu'on veut me faire porter un chapeau qui est trop grand pour moi. C'est pas sur des similitudes qu'on accuse quelqu'un ! [...] Si je l'avais fait, je l'aurais reconnu" a-t-il ajouté allant jusqu'à dire "regretter" que son ADN n'ait jamais été recherché sur le corps de Sophie Narme précise BFM. L'avocate de Dominique Pélicot a d'ailleurs demandé une exhumation du corps de Sophie Narme pour procéder à la recherche d'ADN dans l'espoir d'innocenter son client.

Pourquoi ne pas avoir questionné l'implication du Grêlé dans cette affaire dans laquelle il jure être innocent ? Peut-être parce que cette piste avait déjà été envisagée par l'avocate des parents de Sophie Narme, Me Florence Rault, de même que celle de Michel Fourniret selon Le Figaro Mais l'une et l'autre avaient rapidement été écartées après que les enquêteurs avaient établi que ni l'un, ni l'autre ne se trouvait dans la région parisienne au moment des faits.