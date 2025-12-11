Affaire Ary Abittan : celle qui l'a accusé de viol s'exprime, une ancienne Miss France aussi

Quelques jours après les mots de Brigitte Macron à Ary Abittan en coulisses de son spectacle, la jeune femme qui accuse l'acteur de viol sort du silence pour la première fois. Tout comme... Laury Thilleman.

Camille (son nom a été changé) ne s'était jusqu'à présent jamais exprimée publiquement sur l'affaire Ary Abittan. Elle est celle qui accuse le comédien de viol. Dans les colonnes du Monde, la jeune femme, qui vit désormais "dans une bulle" et se tient loin des réseaux sociaux, après avoir tout de même fait une tentative de suicide le 2 avril 2024, dans la foulée du non-lieu ordonné par la juge d'instruction, sort du silence. Les mots de Brigitte Macron en coulisses du spectacle d'Ary Abittan dimanche dernier ont eu un impact non négligeable sur elle.

"'Sales connes', ces mots violents ravivent des souffrances profondes, qui me rappellent combien cela m'a aidée, dans toute ma reconstruction, de voir les actions menées par des militantes", confie la jeune femme aujourd'hui âgée de 27 ans et en CDI dans une grande entreprise. Et celle qui n'était à l'époque des faits qu'une étudiante de 22 ans de poursuivre : "Entendre aujourd'hui des paroles blessantes prononcées par la première dame, censée œuvrer pour la cause des femmes, me fait me sentir abandonnée et amplifie un traumatisme avec lequel je dois vivre chaque jour."

"S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors […] Surtout des bandits masqués", avait lancé dimanche Brigitte Macron à Ary Abittan, qui confiait avoir le trac. La première dame était alors filmée par une caméra de l'agence Bestimage de son amie Mimi Marchand. La vidéo aurait été publiée par erreur. La femme d'Emmanuel Macron faisait alors référence aux militantes féministes de #NousToutes venues la veille perturber le spectacle de l'humoriste de 51 ans aux Folies Bergère, à Paris.

L'ex-Miss France Laury Thilleman brise le silence

Parallèlement à cette affaire, une ex-Miss France a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le comportement de l'acteur. Et pour cause, quelques jours après la publication de la vidéo polémique de Brigitte Macron, une séquence de l'émission Les Enfants de la télé diffusée le 26 avril 2013 sur TF1 et dans laquelle on peut voir Ary Abittan embrasser Laury Thilleman fait le tour des réseaux sociaux.

Alors âgée de 20 ans, elle était conviée en tant que Miss France 2011. Aujourd'hui, l'ex-reine de beauté de 34 ans dénonce un baiser forcé. Sur la vidéo de l'époque, Laury Thilleman tentait bien de repousser l'acteur, mais n'avait pas plus réagi que cela. Il faut dire que l'assistance était particulièrement amusée par le geste de l'acteur. "Je redécouvre ces images 14 ans après. J'avais 20 ans, j'en ai aujourd'hui 34, mais le traumatisme est intact", explique-t-elle dans une story Instagram. Et de poursuivre : "À l'époque, j'avais honte, je me sentais humiliée, objetisée, impuissante, alors comme pour faire bonne figure je tente d'en rire comme tout le monde autour de la table. Mais je ne consens pas."

Laury Thilleman explique ne rien avoir dit et ne rien avoir fait "par peur, par honte parce que le consentement il y a 14 ans, on n'en parlait pas". L'ex-Miss France conclut : "Je ne souhaite à personne ce qui est arrivé. Alors au nom de toutes celles qui n'ont pas pu faire entendre leurs voix, je souhaite faire entendre la mienne."