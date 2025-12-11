"Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis" : pourquoi franceinfo a décidé de retirer sa vidéo

Face au tollé qu'a suscité sur les réseaux sociaux la publication d'une vidéo revenant sur l'histoire des marchés de Noël, franceinfo a préféré la retirer et explique sa décision.

"Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis." Voici le titre d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par franceinfo. Dès le début, le journaliste questionne : "Savez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël ?", avant de proposer un récapitulatif historique de cette tradition qui remonterait "au Moyen Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément en Autriche". Le journaliste explique ainsi que si les plus anciennes traces d'un marché de Noël remontent à 1294, rapidement ils se sont multipliés, avec un boum au moment de la révolution industrielle.

Très prisés des classes populaires, les élites décident alors de repousser ces marchés de Noël en périphérie des villes. Il faut attendre finalement 1930 et la dictature nazie pour que les marchés de Noël reviennent en force, explique le journaliste. "Noël devient alors une fête nationaliste" et ces marchés permettent de "promouvoir l'héritage allemand". Alors en pleine crise économique, les nazis voient d'un bon œil ces marchés de Noël qui stimulent finalement l'économie "avec des produits made in Allemagne". C'est comme ça que les marchés de Noël regagnent les centres-villes.

Le journaliste de franceinfo explique tout de même que l'engouement populaire pour ces foires a permis leur survie malgré la chute du régime nazi et qu'elles se sont depuis exportées à travers la planète. En France, leur succès est incontestable. L'Hexagone est le deuxième pays comptant le plus de marchés de Noël au monde.

Un titre raccourci

Les marchés de Noël associés au nazisme. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux et plus particulièrement les militants d'extrême droite. "J'avoue que quand on m'en a parlé, j'ai cru à une blague, une parodie", explique ainsi Claude Chollet, fondateur de l'association d'extrême droite Observatoire du journalisme, qui déplore notamment que la consommation nationale soit associée au nazisme dans le reportage.

Face au tollé, franceinfo s'est résolu à retirer le reportage polémique. "Nous avons publié une vidéo sur les marchés de Noël. Le titre était un raccourci. Nous choisissons de la retirer", explique le média du service public sur X, tandis que ses détracteurs se réjouissent d'avoir fait retirer de la circulation de la "propagande christianophobe" réalisée "avec de l'argent public".