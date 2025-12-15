Policier de Rouen soupçonné de pédophilie : ce qu'on sait des accusations contre l'ex-chef de la brigade des mineurs

Accusé par deux adolescentes, le policier de 51 ans a été mis en examen le 8 décembre pour agressions sexuelles sur mineures, corruption de mineure et détention d'images pornographiques de mineurs.

Père de famille et gradé de la police nationale, un homme de 51 ans a été mis en examen le 8 décembre dernier pour agressions sexuelles sur mineures, corruption de mineure et détention d'images pornographiques de mineurs et placé en détention provisoire, rapporte Ici Normandie. Le fonctionnaire mis en cause était adjoint au chef de la brigade des atteintes aux personnes depuis 2024 et avait, avant cela, été chef de la brigade des mineurs au commissariat de Rouen. Au vu de son CV, la procédure a donc été dépaysée.

Tout aurait débuté avec les confidences d'une adolescente de 17 ans auprès de l'Éducation nationale. Scolarisée dans un lycée du Havre (Seine-Maritime), elle aurait fait état d'une agression sexuelle survenue cinq ans plus tôt, à ses 12 ans, et commise par un ami de ses parents avec lequel elle était partie en vacances à l'été 2019, aux côtés de l'épouse de celui-ci et de leurs filles. À la suite du signalement à l'autorité judiciaire faite par le lycée, une enquête préliminaire a été confiée au parquet d'Évreux.

"De nombreuses images à caractère pornographique"

Dès janvier 2025, l'adolescente et ses proches ont été auditionnés avant qu'une perquisition au domicile et au travail du policier ne soit réalisée. Les enquêteurs auraient alors mis la main sur "de nombreuses images à caractère pornographique ou érotique représentant des mineurs ou des personnes présentées comme telles dans son téléphone portable" ainsi qu'"un disque dur contenant un grand nombre de données à caractère pédopornographique issues manifestement d'une procédure judiciaire traitée par le service auquel appartenait le mis en cause, dont la présence sur ce support paraissait surprenante", a révélé le procureur de la République d'Évreux.

Également "amie" avec l'une des filles du policier, "et, à ce titre, se rendait régulièrement au domicile de celui-ci", une autre adolescente, âgée elle de 13 ans, a dénoncé en novembre 2025 des faits d'agression sexuelle, mais aussi de corruption de mineure de la part du fonctionnaire rouennais. Des faits qui seraient survenus selon ses dires au cours des deux dernières années.

Tentatives de suicide

Le policier aurait été arrêté début décembre et placé en garde à vue. Entendu sur ces différentes accusations, il aurait réfuté les actes dénoncés par la première plaignante, mais reconnu une partie des faits évoqués par la seconde. Dans son communiqué, le procureur Rémi Coutin explique : "Il reconnaissait la détention d'images pédopornographiques et la consultation de sites de cette nature, en expliquant avoir d'abord été mû par la curiosité."

Selon les informations d'Ici, le fonctionnaire de police aurait fait l'objet de deux gardes à vue. Celles-ci auraient dû être interrompues car le cinquantenaire aurait tenté à deux reprises de se suicider. Hospitalisé un temps en psychiatrie, il a depuis été déféré le 8 décembre et placé en détention provisoire alors que les investigations doivent se poursuivre.