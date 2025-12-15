Explosion à Trévoux (Ain) : un immeuble frappé et des écoles touchées, ce que l'on sait de l'origine de la déflagration
- Une explosion, entendu vers 17h30 jusqu'à 5 km plus loin, a fait au moins 5 victimes dans un petit immeuble de trois ou quatre étages rue Valentin-Smith, à Trévoux (Ain), non loin du lycée de la ville, ce lundi 15 décembre 2025.
- Le premier bilan fait état de deux morts. Il s'agit des deux enfants de 3 et 5 ans qui se trouvaient en arrêt cardio respiratoire. Trois autres blessés ont été pris en charge par les secours tandis que trois personnes seraient sous les décombres, rapporte Le Progrès. e
- L'origine de l'explosion serait dûe à une fuite de gaz, selon Le Progrès. La déflagration aurait eu lieu au rez-de-chaussée de l'immeuble. Une partie de la façade de l'immeuble s'est effondrée.
- Deux établissements scolaires situés à proximité auraient aussi subi des dégâts. Des bris de vitres qui n'auraient pas fait de blessés.
- "Cinquante sapeurs-pompiers et 36 engins ainsi que les secours médicaux sont mobilisés pour porter secours aux victimes", indique la préfecture.
- La préfecture appelle à éviter le secteur. Un périmètre de sécurité a également été mis en place.
19:46 - Quatre victimes médicalisées
Alors que l'explosion à Trévoux a fait au moins deux morts, on apprend qu'un quatrième blessé a pu être pris en charge par les secours. En revanche, on ignore si les deux autres potentielles victimes coincées sous les décombres ont pu être localisées.
19:41 - Les deux enfants en arrêt cardio respiratoire sont décédés
Selon les informations du Progrès, les deux enfants de 3 et 5 ans qui se trouvaient en arrêt cardio respiratoire sont décédés.
19:37 - Cinq victimes prises en charge, trois encore sous les décombres
Selon Le Progrès, le bilan serait pour le moment de huit victimes dont cinq ont d'ores et déjà été prises en charge par les secours. Les trois autres se trouveraient en revanche encore sous les décombres, une partie de la façade de l'immeuble s'étant notamment effondrée au moment de l'explosion.
19:34 - Deux enfants en arrêt cardio-respiratoire
Parmi les cinq victimes déjà prises en charge par les secours, il y a deux enfants, nous apprend Le Progrès. Âgés de 3 et 5 ans, ils se trouvent actuellement en arrêt cardio-respiratoire.
19:29 - L'explosion a eu lieu vers 17h30
La violente explosion a retenti en fin d’après-midi ce lundi, aux alentours de 17h30, sur les hauteurs de la ville de 6900 habitants. Il s'agit d'un "petit immeuble à proximité d’un lycée", indique le Figaro qui précise que la déflagration "a provoqué l’effondrement d’une partie de la façade".
19:29 - Deux établissements scolaires touchés à proximité
"Les deux établissements scolaires situés à proximité ont subi des dégradations matérielles (bris de vitres) mais les responsables d’établissements ne signalent pas de blessés", ajoute la préfecture.
19:25 - Une explosion au rez-de-chaussée d'un immeuble de Trévoux, dans l'Ain
Une explosion a eu lieu au rez-de-chaussée d'un immeuble de Trévoux, dans l'Ain, ce lundi 15 décembre 2025. On dénombre à ce stade 5 victimes blessées, "qui sont actuellement médicalisées sur place", indique la préfecture dans un communiqué. On ne connait pas pour l'heure l'origine du sinistre. Suivez les dernières infos en direct.