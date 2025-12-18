Vidéo. Refus d'obtempérer à Toulon : les policiers tirent sur une voiture, une femme en urgence absolue

Deux policiers ont ouvert le feu ce mercredi soir à Toulon après un refus d'obtempérer. Le chauffeur a été interpellé mais la passagère, grièvement touchée, a été transportée à l'hôpital en urgence absolue.

Chaos à Toulon (Var). Mercredi soir vers 19h30, deux policiers ont fait usage de leur arme après que le conducteur d'une voiture volée de marque BMW a renversé un policier stagiaire, dans le quartier du Pont-du-Las, près de l'église Saint-Joseph, selon les informations de Var-Matin. Le jeune homme a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger.

Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied avant d'être interpellé dans une impasse 500 mètres plus loin dans un quartier voisin. "Il était alcoolisé (0,60mg/L d'air expiré)", indique le parquet. Il a été placé en garde à vue des chefs de "refus d'obtempérer aggravé", "non-assistance à personne en péril", "vol du véhicule à un membre de sa famille" et "tentative d'homicide" sur le policier sorti du véhicule.

Deux policiers en garde à vue, l'IGPN saisie

L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Var et "de nombreuses investigations sont en cours", dit le procureur de la République de Toulon. En revanche, la passagère côté gauche - la voiture étant anglaise - a été sévèrement touchée au cou. En effet, "les policiers ont tiré en direction de ce qu'ils croyaient être le conducteur", soit le côté droit, regrettent des collègues des agents impliqués auprès de Var-Matin.

Elle a été transportée en "urgence absolue à l'hôpital Sainte-Anne" et a subi une intervention chirurgicale dans la nuit, d'après le procureur de Toulon. Les deux policiers qui ont utilisé leur arme ont été placé en garde à vue pour s'expliquer sur leur geste. "Le parquet a saisi l'IGPN d'une enquête ouverte du chef de 'violence avec arme par personnes dépositaires de l'autorité publique'", indique le parquet à BFM Toulon Var.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos circulent montrant quelques secondes d'une course poursuite entre la police et la BMW dans les rues de Toulon, ou encore des vidéos des tirs des policiers. La voiture du chauffard a été volée à Hyères, dans l'après midi, et appartenait à un membre de la famille du conducteur, selon les informations de Var-Matin.