Mort d'Émile Soleil : l'enquête se concentre sur un "coup volontaire" et on sait pourquoi

Les enquêteurs privilégient la piste d'une intervention humaine dans la mort du petit Émile, disparu en juillet 2023. Ils ont plusieurs éléments appuyant cette hypothèse et écartant les autres.

La lumière n'est toujours pas faite sur la mort du petit Émile, mais certaines zones d'ombre s'éclaircissent. Deux ans et demi après la disparition du petite garçon dans un hameau des Hautes-Alpes, les enquêteurs privilégient la piste d'une mort causée par une intervention humaine.

Cette piste est appuyée par les examens menés sur la boîte crânienne de l'enfant de deux ans et demi retrouvée par une randonneuse en mars 2024. Les premières expertises avaient permis de conclure à un "traumatisme facial violent" ayant pu entraîné la mort d'Émile Soleil. L'hypothèse du traumatisme était toutefois compatible avec une intervention humaine, comme avec la piste d'une chute mortelle de l'enfant, d'un choc avec une voiture ou d'une intervention animale.

Mais depuis les expertises scientifiques ont révélé d'autres éléments permettant d'écarter ces trois dernières pistes et de renforcer celle d'une intervention d'un tiers rapporte Le Parisien : une lésion de petite taille située près de l'os zygomatique droit. Cette trace serait la preuve d'un coup porté avec puissance, "probablement à l'aide d'un objet", par une main humaine. La lésion apparaît également comme "l'origine la plus probable du décès d'Émile", écrit le journal francilien.

D'autres éléments appuient une intervention humaine

L'analyse des os d'Émile consolide la piste d'une intervention d'un tiers dans la mort de l'enfant, mais ce sont pas les seuls éléments allant dans ce sens. En plus des ossements, certains vêtements que le petit garçon portait le jour de sa disparition ont été retrouvés au Haut-Vernet, seulement quelques jours après la boîte crânienne. L'analyse de ces indices fait dire aux enquêteurs que le corps d'Emile se serait trouvé dans un endroit clos, abrité mais peu hermétique, comme une grange ou une étable, pendant plusieurs mois avant la découverte des ossements dans la nature, et que le corps aurait été dévêtu peu de temps après la mort. Or, seule une intervention humaine peut expliquer le déplacement et le déshabillement du corps de l'enfant.