Disparition inquiétante : un appel à témoins est lancé pour retrouver un adolescent de 14 ans disparu depuis fin novembre

Stanislas Servant, 14 ans, a disparu le 26 novembre dernier à Clermont-Ferrand. Il n'a pas pu être localisé par la police. Un appel à témoins est lancé pour tenter de le retrouver.

Un adolescent de 14 ans n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 26 novembre dernier. Stanislas Servant a disparu à Clermont-Ferrand et la police du Puy-de-Dôme a lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver. Il a été vu pour la dernière fois du côté du jardin Lecoq.

Les enquêteurs ont tenté d'utiliser des moyens technologiques pour le retrouver, mais "sans téléphone, il est impossible à localiser". Ils estiment qu'il a pu rejoindre la Pologne, dont une partie de sa famille est originaire.

La description de Stanislas Servant

elon l'appel à témoins diffusé par la police, Stanislas est blond, a les yeux bleus, mesure 1 m 80 et est de corpulence moyenne. Il porte également un appareil dentaire. L'adolescent portait un manteau noir intérieur blanc, un pantalon noir, un pull noir et un sac à dos bleu au moment de sa disparition. Toute personne ayant des informations qui pourraient aider la police doit contacter la brigade des atteintes aux personnes au 04 63 05 22 22.