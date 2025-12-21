Pas-de-Calais : un couple agressé à son domicile, une septuagénaire retrouvée morte

Une femme de 71 ans a été découverte sans vie, samedi 20 décembre, dans le Pas-de-Calais. Son compagnon a été transporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé.

Que s'est-il passé au domicile de ce couple situé à Avion, dans le Pas-de-Calais ? Une femme a été retrouvée morte à son domicile, samedi 20 décembre, selon les informations de BFMTV. La victime avait 71 ans. Son compagnon a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Les circonstances du drame restent encore floues à ce stade de l'enquête, ouverte pour "meurtre" et "tentative de meurtre" par le parquet d'Arras. Les habitants sont sous le choc. "Tous les voisins et les voisines sont très affectés", a notamment confié le maire d'Avion, Jean Létoquart, à France 3.

La septuagénaire, originaire de la commune, était particulièrement appréciée. Elle était aussi très investie au sein de la commune, selon l'édile. La terrible découverte a été faite par la fille du compagnon de la victime en milieu de journée. La piste d'un acte criminel est privilégiée par les enquêteurs, qui soupçonnent l'intervention d'un tiers. Selon eux, un objet contondant a été utilisé lors de l'agression. "Aucun élément ne va à ce stade vers un cambriolage qui a mal tourné", a indiqué une source proche de l'enquête à BFMTV. Le corps de la septuagénaire va faire prochainement l'objet d'une autopsie.

Le logement du couple est situé dans un quartier calme

Le service départemental de police judiciaire du Pas-de-Calais mène les investigations. Depuis samedi, un sentiment d'incompréhension a gagné le quartier, où le calme règne habituellement. "C'est un quartier avec de petites maisons de plain-pied, plutôt habitées par des seniors, des gens qui se connaissent, qui tapent aux portes de leurs voisins, qui s'entraident", a expliqué le maire d'Avion, également abasourdi après ce drame. Des investigations ont aussi été menées par la police technique et scientifique au domicile du couple.