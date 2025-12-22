Attentat de Sydney : bombe ratée, entraînement, repérages... On en sait plus sur la stratégie des terroristes

Les forces de l'ordre australiennes ont fait plusieurs révélations sur la préparation de l'attentat de la plage de Bondi Beach. Les deux assaillants ont notamment repéré les lieux, quelques jours avant la tuerie.

De nouvelles révélations choc. Selon les documents des investigations conduites, les deux terroristes de l'attentat antisémite de la plage de Bondi Beach à Sydney, Sajid et Naveed Akram, s'étaient entraînés dans la campagne australienne avant leur passage à l'acte. Le père et le fils ont en effet effectué des "repérages" sur la plage, quelques jours avant la tuerie. "L'accusé et son père sont vus sortir du véhicule et marcher le long de la passerelle, étant la même position où ils se sont rendus deux jours plus tard et ont tiré sur des membres du public", ont écrit les policiers.

Dans un téléphone portable retrouvé à proximité du drame et analysé par la police, les deux terroristes apparaissent aussi dans des vidéos, assis devant un drapeau de Daesh, récitant un passage du Coran et fustigeant les "sionistes". En outre, l'assaillant qui a été grièvement blessé par la police, le fils, Naveed Akram, a été transféré, lundi, de l'hôpital où il était soigné vers une prison, a affirmé la police. Il a été inculpé pour terrorisme et quinze meurtres. Son père a été abattu lors de l'attaque.

Pour rappel, les deux hommes ont ouvert le feu le 14 décembre dernier à Sydney, tuant 15 personnes et en blessant 38 autres. L'attaque ciblait "la communauté juive" et un rassemblement organisé pour le premier jour de la fête de Hanouka. Peu avant l'attentat de mi décembre, les deux assaillants ont aussi effectué un long séjour aux Philippines du 1er au 28 novembre. Ils s'étaient enregistrés le jour de leur arrivée dans l'archipel au GV Hotel de la ville de Davao, sur l'île méridionale de Mindanao. Enfin, d'après la presse locale, les deux hommes ont également lancé quatre explosifs qui n'ont pas explosé au début de l'attaque, dont une "bombe balle de tennis", le jour de l'attentat.

Un durcissement des lois sur les armes

Face à ces récents évènements et au sentiment de peur qui règne encore dans les rues de Sydney, le Premier ministre australien Anthony Albanese a présenté ses excuses lundi à la communauté juive, tout en appelant à un soutien de l'ensemble de la classe politique pour "créer une infraction aggravée pour ceux qui prêchent la haine" et d'autres nouvelles lois. L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud - où a eu lieu la tuerie - a présenté plusieurs textes sur les armes qu'il formule comme les plus "strictes du pays". Le nombre d'armes autorisées par individu sera désormais limité à quatre. Les personnes exemptées, comme les fermiers, pourront posséder jusqu'à 10 armes.

Le gouvernement estime qu'il y aurait 1,1 million d'armes à feu en circulation en Nouvelle-Galles du Sud. La loi interdirait également l'affichage de "symboles terroristes", notamment le drapeau de l'Etat islamique. Enfin, les autorités pourront interdire les manifestations pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois après un attentat. "Nous ne laisserons pas les terroristes inspirés par Daesh gagner. Nous ne les laisserons pas diviser notre société, et nous surmonterons cette épreuve ensemble", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a de son côté annoncé lundi dernier qu'il envisagerait, l'année prochaine, un durcissement de la législation sur les discours de haine, notamment sur les slogans appelant à "mondialiser l'intifada", en référence aux soulèvements palestiniens contre Israël en 1987-1993 puis dans les années 2000, selon des propos rapportés par l'Agence France-Presse (AFP).