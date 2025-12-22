Mouhamed Gueye a-t-il été tué sans raison valable par la police ? Ses parents portent plainte

Mouhamed Gueye avait été abattu par la police samedi 22 décembre dans le centre-ville d'Ajaccio. Muni d'un couteau, il s'était montré menaçant envers les forces de l'ordre. La demande des parents intervient au lendemain des faits.

Les parents de Mouhamed Gueye, jeune homme de 26 ans ayant été abattu par la police samedi 20 décembre cours Napoléon à Ajaccio, ont annoncé au lendemain des faits porter plainte pour homicide volontaire aggravé. Mouhamed Gueye était de nationalité sénégalaise. Il était détenteur d'un visa étudiant, rapporte Corse Matin. "Le père et la mère de la victime vivent au Sénégal. J'attends qu'ils me fassent parvenir leur livret de famille ainsi qu'une procuration [...] À la réception de ces documents je solliciterai un permis d'inhumer et ensuite je déposerai plainte pour homicide volontaire aggravé", a déclaré l'avocat de la famille, Maître Alija Fazaï Codaccioni.

Le procureur a indiqué que Mouhamed Gueye aurait eu le samedi matin avant les faits, une première altercation dans un bar avec les membres du personnel ainsi qu'avec une cliente. Au cours de la dispute, le ton est monté et Mouhamed Gueye aurait sorti un couteau avec lequel il aurait tenté de porter des coups. Après avoir été expulsé de l'établissement, il aurait continué de rouler dans la rue au moyen de sa trottinette en partant de la rocade vers le cours Napoléon. Il s'agit d'une rue très fréquentée dans le centre-ville d'Ajaccio, non loin du marché de Noël.

C'est alors qu'il progressait dans cette rue que la police est intervenue. "Le mis en cause refusait d'obéir aux injonctions et jetait sur les policiers sa trottinette sans les atteindre", a ajouté le parquet.

Une altercation avant les faits

Selon une information du Figaro, les policiers lui ont demandé de lâcher ses armes blanches, en vain. Ils ont alors essayé d'utiliser un pistolet à impulsion électrique [PIE] mais sans succès. Mouhamed Gueye a finalement été abattu de trois tirs. Les tirs ont eu lieu au moment où il se dirigeait vers l'un des policiers muni d'un couteau. L'un des agents a été légèrement blessé au niveau de la main au cours de l'intervention.

Selon Ici RCFM [anciennement France Bleu], le jeune homme avait des soucis d'ordre psychiatrique et il travaillait dans un restaurant du centre-ville d'Ajaccio. Selon Maître Alija Fazaï-Codaccioni, l'enquête devra permettre d'éclaircir les raisons pour lesquelles un troisième tir a été donné "alors qu'il était au sol".

Maître Fazaï-Codaccioni a aussi demandé que l'enquête soit menée par la gendarmerie et non pas la DIPN [Direction Interdépartementale de la police nationale] de Corse-du-Sud, comme l'avait voulu le parquet. Comme l'indique France 3 Régions, pour l'avocate des parents du jeune homme, cette décision du parquet est "problématique [...] On ne peut pas enquêter entre collègues. Je vois mal comment on peut être totalement neutre dans ces conditions". À ce stade, l'IGPN, la police des polices, n'a pas été saisie.