Mort de Lydie Dec à Étretat : une enquête ouverte, un meurtre envisagé ?

Après la découverte du corps de cette Vendéenne âgée de 56 ans, l'enquête en cours va-t-elle parvenir à déterminer les circonstances du drame ?

Depuis le 14 décembre dernier, Lydie Dec était portée disparue alors qu'elle se trouvait en vacances à Étretat en Seine-Maritime. Le corps de la Vendéenne d'origine, âgée de 56 ans, a été retrouvé dans l'après-midi du dimanche 21 décembre, soit une semaine après sa disparition en mer, à proximité de la ville normande connue pour ses falaises. L'information a été donnée par la procureure de la République du Havre à la radio Ici.

Selon le média local, cette mère de famille avait décidé de partir en week-end à Étretat car elle disposait de jours de repos dans le cadre de son travail. "Elle avait envie de s'oxygéner un petit peu. Elle aime beaucoup la Normandie, elle n'était jamais allée aux falaises", a expliqué sa fille, Clémentine, sur les ondes de la radio locale. La dernière fois qu'elle a été aperçue, Lydie Dec quittait son hôtel pour aller admirer le coucher du soleil.

En ne voyant pas sa mère revenir le mardi soir suivant sa disparition, Clémentine s'inquiète. Elle finit par appeler l'hôtel dans lequel sa mère logeait. On lui apprend alors que personne ne l'avait vue depuis dimanche soir. "Elle était partie se promener, donc elle a laissé sa voiture, toutes ses affaires et elle est partie avec son téléphone, comme pour une petite balade… et ils ne l'ont pas vue revenir", raconte Clémentine.

Une enquête ouverte

Après le constat de la disparition de Lydie Dec, une enquête est confiée à la gendarmerie d'Étretat. Elle avait été ouverte par le parquet du Havre. Un avis de recherche avait aussi été lancé, comme le rapporte France 3 Régions :

Clémentine avait indiqué en lançant un appel à témoignage pour retrouver sa mère, que cette dernière "avait peur du vide", qu'elle ne "voyait plus trop bien la nuit" et qu'elle n'avait "aucun équipement" de randonnée.

"Elle ne serait jamais partie faire des kilomètres, surtout dans le noir [...] C'est vraiment improbable", avait témoigné Clémentine, au moment des recherches. Pour la procureure de la République du Havre, "l'enquête est désormais ouverte en recherche des causes de la mort".