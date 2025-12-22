Explosions à Saint-Fons, près de Lyon : quatre victimes, ce que l'on sait

Après deux explosions, un incendie s'est déclaré sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons près de Lyon ce lundi. Au moins quatre blessés dont deux graves sont à déplorer.

Deux explosions ont eu lieu vers 14h45 dans un laboratoire du site d'Elkem Silicones de Saint-Fons, près de Lyon, ce lundi 22 décembre, selon Le Progrès. Un incendie s'est ensuite déclaré. Une information que BFM Lyon est en mesure de confirmer. Selon les informations d'Actu Lyon, les quatre blessés sont des salariés d’Elkem Silicones" et "trois sont grièvement touchés", ont assuré les pompiers. Le Progrès précise que une personne est portée disparue.

Un périmètre de sécurité de deux kilomètres a été mis en place autour du site d'Elkem Silicones. 84 sapeurs pompiers et 32 engins sont toujours mobilisés sur place en milieu d'après-midi. Sur les premières images disponibles, il est possible d'observer un épais panache de fumée gris au dessus du bâtiment classé Seveso seuil haut, touché par les flammes. " La piste privilégiée est celle d'une fuite d'hydrogène", abonde BFM Lyon. Même son de cloche du côté de l'AFP.

De plus, des fermetures de routes pourraient être décidées. "La bretelle d'entrée sur la RD312, longeant l'usine, est fermée à la circulation. La circulation des TCL est aussi impactée : la ligne 64 direction Jean-Macé est déviée et ne dessert pas les arrêts 'Saint-Fons Recherche' à 'Saint-Fons Semard'", annonce le quotidien Le Progrès. Toujours d'après le journal local, "des alarmes ont été déclenchées dans le secteur". Aussi, la Préfecture du Rhône a ordonné aux riverains de se confiner le temps de l'intervention des secours, dans un message adressé aux personnes présentes via le système FR-Alert.

Le plan Orsec déclenché par la préfecture

Le plan Orsec est conçu pour mobiliser et coordonner, sous l'autorité unique du préfet, les acteurs de la sécurité civile au-delà du niveau de réponse courant ou quotidien des services. Il s'agit de mettre en place une organisation opérationnelle permanente et unique de gestion des événements touchant gravement la population.

Créé en 1952 pour protéger la population face aux accidents, sinistres et catastrophes, ce plan a évolué au fil des années pour s'appeler aujourd'hui "Organisation de la réponse de sécurité civile". "60 ans après son apparition, la gestion d'une situation d'urgence est inévitablement liée à ce dispositif", précise le ministère de la Culture sur son site officiel.