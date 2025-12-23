Explosion à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines : quatre victimes et un pavillon détruit, ce que l'on sait

La femme de 39 ans et ses trois enfants âgés de 2, 4 et 5 ans, qui habitaient le pavillon ont été sévèrement touchés et transportées dans différents hôpitaux parisiens. Un adulte a quant à lui été pris en charge, choqué par les sapeurs-pompiers. La préfecture recense par ailleurs sept personnes impliquées : cinq adultes et deux enfants en bas âge. On ignore pour l'instant les circonstances du drame.

Près de 70 pompiers sont présents sur place et un périmètre de sécurité a été mis en place. Plusieurs véhicules ont été endommagés autour du pavillon, des débris ont été projetés à plus de 100 mètres. Le parquet de Versailles annonce l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes de blessures. Elle a été confiée à la brigade de recherches de Rambouillet.

La maison, partagée en deux appartements, a été complètement détruite lors de l'explosion. L'un des logements était vide au moment des faits, l'autre abritait les victimes. "Il y a eu une coupure de gaz et d'électricité à l'échelle du quartier de manière à prévenir tout risque de sur-accident", indique Nicolas Ventre, le sous-préfet de Rambouillet, lors d'un point presse. "Les diagnostics sont en cours par les équipes d'Enedis".

Le maire Bertrand Houillon (DVG), lui, tient à souligner "un acte de courage impressionnant" après l'intervention rapide d'un agent de la commune et de certains habitants. Il demande aux habitants de ne pas se rendre sur place, afin de permettre aux secours et aux forces de l'ordre de travailler sereinement. "Une cellule médico-psychologique a été ouverte à l'hôtel de ville" pour le voisinage et les voisins qui ont porté secours aux victimes, des propos rapportés par Le Parisien.