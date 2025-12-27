Attaque au couteau à Paris : ce que l'on sait de l'agresseur de trois femmes dans le métro

Un homme a agressé trois femmes dans le métro parisien, vendredi 26 décembre. Leur pronostic vital n'est pas engagé et il a été arrêté. L'homme serait sous OQTF.

Trois attaques au couteau ont eu lieu vendredi 26 décembre à Paris. Tout s'est passé très vite, "entre 16 h 15 et 16 h 45", selon la RATP, sur la ligne 3 du métro parisien. Un homme a attaqué une première femme à la station République, puis une seconde à Arts-et-Métier, et une troisième à Opéra, avant de prendre la fuite sur la ligne 8, comme le montrent les images de vidéosurveillance. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur est un homme d'origine malienne de 25 ans.

Ce sont les images de vidéosurveillance ainsi que "la mise en œuvre de la géolocalisation de son téléphone portable " qui ont permis de l'interpeller " en fin d'après-midi dans le Val-d'Oise", à Sarcelles. Il a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec armes.

Le suspect sous OQTF

Deux des trois femmes blessées dans le métro ont été transportées à l'hôpital. L'autre s'y est rendue d'elle-même. Deux d'entre elles ont été blessées au dos et la troisième à la jambe. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Concernant le suspect, le ministère de l'Intérieur l'a décrit dans un communiqué : "De nationalité malienne, en situation irrégulière sur le territoire national, cet individu, déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants, a été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné pénalement".

Sous OQTF, l'éloignement n'a pas pu "aboutir dans le délai légal des 90 jours, faute d'obtention d'un laisser-passer consulaire en l'absence de titre d'identité valide, il a été libéré avec assignation à résidence (…). Il était actuellement sous mandat de recherche".