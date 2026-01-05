Explosion en Suisse : les six points sur lesquels l'enquête va désormais se concentrer
Le bilan humain monte à neuf Français décédés dans l'explosion de Crans Montana en Suisse, annonce le ministère des Affaires étrangères. L'enquête, elle, se resserre autour d'éléments précis indique la police cantonale.
- Le dernier bilan de l'explosion lors de la soirée du Nouvel an à Crans-Montana, en Suisse, fait état de 40 morts et 119 blessés. L'explosion a fait neuf morts parmi les ressortissants français présents sur les lieux du drame a indiqué le Quai d'Orsay, 23 Français ont été blessés.
- Une instruction pénale a été ouverte contre les deux gérants du bar, pour "homicide par négligence", "lésions corporelles par négligence" et "incendie par négligence".
- La police cantonale suisse a déclaré par voie de communiqué ce dimanche qu'en "l’état des investigations, le départ du feu est lié à l’usage de 'fontaines'". "Il s’agit de corps non métallique contenant une composition pyrotechnique produisant des étincelles et des flammes", précise-t-elle. "Les premiers témoignages recueillis font mention d’un feu qui s’est propagé rapidement, générant beaucoup de fumée et une grande vague de chaleur. Tout se serait déroulé très vite", ajoute la police.
- L'enquête va désormais se concentrer sur six points : "l’analyse du dossier obtenu par la commune, la conformité des travaux réalisés par les gérants, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d’extinction ainsi que le respect des normes en matière d’incendie".
11:58 - Qui sont les 9 Français décédés ?
Parmi les neuf Français décédés dans l'incendie d'un bar à Crans Montana, figure Giovanni Putelli, originaire des Vosges, indique BFMTV. Il avait 39 ans. Cyane Panine, serveuse au sein de l'établissement et originaire de Sète, a aussi perdu la vie dans l'incendie, a indiqué sa famille à la chaîne info, elle avait 24 ans. Le DJ du bar, Matéo Lesguer, âgé de 23 ans et originaire d'Angers, fait aussi partie des victimes françaises. "Parmi les morts se trouvent aussi deux Françaises âgées de 33 et 26 ans et trois Français âgés de 20, 17 ans et 14 ans. La police dit également avoir identifié "une triple-nationale (France/Israël/Grande-Bretagne) âgée de 15 ans", rapporte BFMTV.
04/01/26 - 15:51 - Les deux gérants du bar ont été auditionnés
Les deux gérants français du bar, visés par une enquête pénale, ont été auditionnés aujourd’hui. Ils sont repartis libres et ont le droit de quitter le territoire suisse jusqu’à un éventuel procès.
04/01/26 - 14:38 - Une cagnotte est ouverte pour aider un blessé français
La sœur d’un des blessés français assure avoir ouvert une cagnotte pour le soutenir dans sa convalescence. Il s’agit de Gaëtan Thomas, "apprécié par un grand nombre de Varois", décrit-elle à nos confrères de BFM Toulon Var. "Nous voulons qu’il se sente soutenu au maximum par ses amis et sa famille".