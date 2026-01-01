Nouvel An en Suisse : plusieurs morts après une explosion dans un bar

Une explosion a fait plusieurs morts dans un bar de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, jeudi 1er janvier. L'origine du drame est encore inconnue.

En Suisse, une explosion a fait plusieurs morts et blessés dans la station de ski de Crans-Montana, jeudi 1er janvier. La déflagration a eu lieu dans un bar très fréquenté de la ville. "Il y a eu une explosion d'origine inconnue", a déclaré le porte-parole de la police cantonale, Gaëtan Lathion, cité par franceinfo. L'explosion s'est produite vers 1h30 du matin dans le bar Le Constellation, très fréquenté par les touristes, qui fêtaient le Nouvel An. La police du canton de Valais a indiqué qu'un important dispositif était en place. Les pompiers, les forces de police et les secours sont mobilisés sur place. Des images des médias suisses montrent un incendie important et la mobilisation des services de secours.

"L'intervention est toujours en cours", a souligné le porte-parole. Des hélicoptères et des ambulances ont fait le chemin entre le lieu du drame et les hôpitaux pour évacuer les blessés, indique BFM TV. Une ligne téléphonique d'écoute a été ouverte à la disposition des familles. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.