Femme tuée par la police ICE aux Etats-Unis : une vidéo provoque une indignation monstre contre le gouvernement

Un policier de l'immigration a abattu une femme lors d'une opération à Minneapolis mercredi 7 janvier. Dans l'après-midi puis la soirée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux des coups de feu pour manifester.

Drame dans le Minnesota. Un policier de l'immigration a abattu une femme lors d'une opération, mercredi 7 janvier à Minneapolis (Etats-Unis). Renee Nicole Good était la mère de trois enfants, âgés de 15, 12 et six ans, et s'était récemment installé dans l'État du Minnesota. Il s'agit d'un acte de "légitime défense" selon le ministère de la Sécurité intérieure américain. Même son de cloche du côté du président américain. La victime a tenté de "l'écraser violemment" et "volontairement". "Cette situation est examinée, dans son intégralité, mais la raison pour laquelle ces incidents surviennent est que la gauche radicale menace, agresse et cible quotidiennement les forces de l'ordre et les agents de la police de l'immigration", a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

"Des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer, un acte de terrorisme intérieur", écrit le ministère dans un communiqué, alors que des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) menaient "des opérations ciblées" à Minneapolis. "Un agent de l'ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense", peut-on également lire.

"Ne croyez pas cette machine de propagande"

Le maire démocrate de la ville, lui, n'adhère pas du tout à cette version. Il a qualifié de "conneries" la version donnée par la police de l'immigration. " Nous redoutions ce moment depuis le début de la présence de l'ICE" dans la ville, a-t-il poursuivi, précisant avoir " un message pour l'ICE : cassez-vous de Minneapolis !", a lancé Jacob Frey. Le gouverneur de l'Etat, Tim Walz, a lui fustigé la "propagande du gouvernement".

" L'Etat (du Minnesota) veillera à ce qu'une enquête complète, équitable et rapide soit menée afin de garantir que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue ", dit l'élu sur le réseau social X. Une veillée et des manifestations ont eu lieu à Minneapolis réunissant des centaines de personnes après la mort de Renee Nicole Good. Des pancartes hostiles au service de l'immigration et des douanes des Etats‑Unis ont été brandies et des slogans scandés, tandis que des voitures et des barricades improvisées bloquaient certaines rues. "Honte ! Honte ! Honte !", ont scandé les manifestants ainsi que "ICE hors du Minnesota". Une manifestation a également eu lieu à New York.

Il existe bien une vidéo montrant les faits. Sur ces images circulant sur Bluesky mais pas encore authentifiées par l'Agence France-Presse (AFP), des membres des forces de l'ordre américaines se dirigent vers un véhicule en train de manœuvrer. C'est alors que retentissent des coups de feu, la voiture en question va percuter un autre véhicule garé un peu plus loin.

Dans une autre vidéo, prise sous un angle différent, on voit un policier qui tente d'ouvrir la portière du côté de la conductrice. La voiture fait marche arrière puis repart vers l'avant. Un autre policier placé devant le véhicule ouvre alors le feu. "J'ai vu la vidéo. Ne croyez pas cette machine de propagande", a martelé le gouverneur de l'Etat du Minnesota, Tim Walz. Désormais, le FBI est en charge de l'enquête.