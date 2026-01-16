Dominique Pelicot : d'autres potentielles victimes au cœur d'une enquête

Le pôle cold case a ouvert une enquête un peu particulière lundi 12 janvier. Elle vise à retracer le "parcours criminel" de Dominique Pelicot, personnage central de l'affaire dite des viols de Mazan.

L'ex-époux de Gisèle Pelicot se retrouve à nouveau dans le viseur de la justice. Condamné en décembre 2024 à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir drogué sa femme à son insu et l'avoir violée en compagnie de nombreux hommes, Dominique Pelicot va faire l'objet d'une enquête un peu particulière : un "parcours criminel".

Selon les informations de RTL, le pôle cold case du tribunal de Nanterre a été chargé lundi 12 janvier 2026 de reconstituer le plus précisément possible la vie de Dominique Pelicot jusqu'à son arrestation en 2020. Objectif : retrouver d'éventuelles autres victimes du désormais tristement célèbre violeur de Mazan. Et pour cause, outre son ex-femme, Dominique Pelicot est aussi soupçonné de tentative de viol, de viol et de meurtre dans au moins deux autres affaires.

Vérifier l'hypothèse d'un criminel en série qui frappait depuis longtemps

Dominique Pelicot est en effet accusé d'avoir tenté de violer une jeune femme de 19 ans en 1999, lors d'une visite d'appartement à Chelles, en Seine-et-Marne. Des faits qu'il a d'ailleurs en partie reconnus alors que son ADN a été formellement identifié dans les scellés. On le soupçonne également dans l'affaire Sophie Narme, 23 ans, violée et tuée en 1990.

Les deux victimes travaillaient dans des agences immobilières. À chaque fois, de l'éther avait été utilisé pour endormir la victime. Dominique Pelicot a en revanche toujours nié son implication dans la seconde affaire. Il est cependant également accusé de viols par sa propre fille, Caroline Darian, et d'agression sexuelle par une autre femme, âgée de 12 ans au moment des faits qu'elle lui reproche, qui remonteraient, eux, à 1995.

Créé en 2022, le "parcours criminel" permet de remonter le passé d'un criminel en série présumé déjà connu et de tenter de déterminer s'il existe de potentiels liens géographiques ou temporels avec des affaires jusqu'ici non élucidées et dans lesquelles il pourrait être impliqué. Depuis 2022, 14 autres parcours ont été lancés dont un concernant le "Grêlé", ouvert ce lundi également. Michel Fourniret, Francis Heaulme ou encore Nordahl Lelandais font également l'objet d'une telle enquête.