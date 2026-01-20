Procès de Marine Le Pen : quelqu'un tirait les ficelles sur l'argent versé, la patronne donne son nom 

Entendue ce mardi 20 janvier dans le cadre du procès en appel des assistants parlementaires du Front national, Marine Le Pen a rejeté une partie de la faute sur une personne en particulier : son père, Jean-Marie Le Pen.

Marine Le Pen joue son avenir politique avec le procès en appel des assistants parlementaires du Front national. Alors que sa peine de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pourrait l'empêcher de candidater à la présidentielle en 2027, la patronne des députés du Rassemblement national était appelée à la barre ce mardi 20 janvier 2026. L'occasion de revenir sur ses propos tenus lors de l'audience préliminaire. Marine Le Pen avait alors assuré n'avoir "aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit".

Conviée dans un premier temps à s'exprimer sur ce point, Marine Le Pen a remarqué, comme le relaie RTL, que "le Parlement européen [n'a] a jamais conseillé ni reproché le travail [des] assistants parlementaires [du Front national] pendant dix ans". Selon elle, "le Parlement était au courant de la mutualisation des assistants" et "ne pouvait pas ne pas savoir". Si le fait qu'elle remette la faute sur Bruxelles s'inscrit dans la continuité de sa défense pour ce nouveau procès, Marine Le Pen a ensuite accusé une autre personne bien connue du grand public : son défunt père, Jean-Marie Le Pen. Alors qu'elle est devenue présidente en 2011, "le contrôle politique [du groupe parlementaire européen] s'est fait par Jean-Marie Le Pen et jusqu'en 2014", a-t-elle assuré, avant de tenter de minimiser son rôle.

"Il était compliqué de dire non à Jean-Marie Le Pen"

Mardi, Marine Le Pen a affirmé n'avoir été mise au parfum de cette histoire d'assistants parlementaires que "tardivement". "J'ai découvert cette capacité de groupement quand elle a été mise en œuvre par Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu et Bruno Gollnisch", a-t-elle lâché à la barre, remettant de fait la faute sur son père, décédé il y a quasiment un an, jour pour jour.

Et Marine Le Pen de poursuivre : "Il était compliqué de dire non à Jean-Marie Le Pen, mais tout le monde était d'accord pour la mutualisation des assistants parlementaires. [...] C'était comme ça, c'était peut-être contestable, condamnable, le fonctionnement n'était peut être pas idéal, mais tous ces gens travaillaient", a-t-elle défendu, tout en reconnaissant que "beaucoup de choses" auraient pu se faire de façon "plus rigoureuse".

Marine Le Pen refuse le terme "système"

Face à ceux qui contredisent sa défense, Marine Le Pen a dénoncé des faux témoignages, faits par d'anciens collaborateurs écartés du parti qui souhaiteraient se venger. "Il est tout à fait illusoire de penser que j'aurais pu décider, pour Jean-Marie Le Pen de qui était ses assistants parlementaires. Je comprends que c'est la thèse de l'accusation, mais ce n'est pas crédible", a-t-elle insisté, comme le rapporte Le Parisien.

La patronne des députés RN a par ailleurs insisté sur le fait que "le terme 'système' [la] gêne". Et pour cause, a-t-elle déploré, "on dirait qu'on parle de manipulation", ce qui, elle l'assure, n'est en rien le cas. "Il y a autant de cas qu'il y a d'assistants [parlementaires]. Certains ont travaillé pour leurs députés, certains n'ont manifestement pas travaillé pour leurs députés. […] Mais il n'y a pas de système généralisé", a-t-elle martelé.