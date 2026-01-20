Menace d'attentat dans un lycée de Perpignan : un suspect lié à Daech ? Ce que l'on sait

Le lycée Notre-Dame de Bon Secours à Perpignan a été évacué ce mardi 20 janvier après l'envoi aux élèves d'un message évoquant une menace d'attentat imminente. L'auteur anonyme se revendiquait de l'État islamique.

Panique au lycée Notre-Dame de Bon Secours ce mardi 20 janvier 2026. Dans la matinée, les élèves de l'établissement privé situé avenue Julien-Panchot ont reçu un message pour le moins inhabituel via le logiciel de gestion de vie scolaire Pronote, rapporte L'Indépendant. Il était entre 9h et 10h lorsque le message, indiquant que l'auteur de ces lignes avait pris la grande décision de "mener [s]on projet à bout", est arrivé à destination.

Comme le révèle Actu Perpignan, l'auteur du message affirmait avoir envoyé l'alerte à tous les élèves et toutes les personnes de l'établissement. "Aujourd'hui, je ferais exploser l'établissement tout entier vers 10h/11h et je décapiterais tous vos corps de kuff ars (sic) [mécréants, infidèles ndlr.] sur ordre du calife Abou Hafs al-Hachemi al-Qourachi", prévenait-il de manière anonyme. Fait étonnant, dans sa missive, l'auteur semblait à la recherche des... soutiens sur place. "Si j'écris ce message, c'est pour trouver des acolytes qui pourront m'aider pour mener ce projet à bout mes frères."

L'établissement passé au peigne fin

Mais ce qui a particulièrement inquiété à Perpignan, c'est la mention dans ce message de la présence d'explosifs de type C4 glissés la veille "partout dans l'établissement et dans les classes". Sans hésitation, la direction de l'établissement a alerté les forces de l'ordre et le lycée a été évacué vers 10 heures, avant d'être passé au peigne fin. Les cours ont été suspendus pour la journée et les élèves évacués. Ils ont un temps été "regroupés sur le parking du supermarché Leclerc situé en face du lycée Marillac", selon le message envoyé par le directeur de l'établissement, Jean-Pierre Mazeau, aux parents. "Le nom de l'établissement n'est pas cité sur le message. Il s'agit vraisemblablement d'une fausse alerte, mais par mesure de sécurité, la police nous a demandé d'évacuer l'ensemble des élèves et des personnels pour la journée." précisait-il.

De manière générale, relève Actu Perpignan, c'est tout le secteur de l'avenue Panchot qui a été bouclé. Vers 11h45, il semblait que toute menace avait pu être écartée, annonçait la préfecture des Pyrénées-Orientales, selon qui l'opération était terminée. Le périmètre de sécurité autour de l'établissement scolaire a lui pu être levé vers midi, tandis que la circulation a été rétablie aux alentours. Une enquête a toutefois été ouverte, a fait savoir la préfecture dont L'Indépendant se fait l'écho. On sait peu de chose sur l'auteur du message. Selon Actu Perpignan, celui-ci se localisait dans sa missive à Clermont-Ferrand.