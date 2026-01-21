Boyard poursuivi par Hanouna : le tribunal a tranché sur une polémique

Le député La France insoumise avait été attaqué en diffamation par Cyril Hanouna pour des propos tenus sur le plateau de "Touche pas à mon poste" en novembre 2022.

Coup dur pour Cyril Hanouna. Le tribunal correctionnel de Paris a finalement donné raison à Louis Boyard ce mercredi 21 janvier 2026, relaxant le député de La France insoumise du Val-de-Marne dans l'affaire qui l'opposait au présentateur star. En cause ? Une passe d'armes entre les deux hommes qui remonte au 10 novembre 2022. À l'époque, invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, que Cyril Hanouna animait encore, Louis Boyard s'en était pris à celui que ses fans surnomment Baba.

"T'es un irresponsable, Cyril", avait fustigé Louis Boyard. Et d'enchaîner : "Tu fais du mal à la France, tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne." En plateau, le député LFI s'en était alors pris aux activités du milliardaire Vincent Bolloré au Cameroun. Milliardaire à qui appartenait C8, chaîne sur laquelle était diffusée l'émission TPMP.

Une "nouvelle victoire contre monsieur Hanouna"

L'avocate de Louis Boyard n'a pas manqué de saluer la décision du tribunal, comme le relaie franceinfo, "se félicit[ant] de cette nouvelle victoire contre monsieur Hanouna". Pour Me Jade Dousselin, "la relaxe de monsieur Boyard confirme le non-fondé de cette plainte qui n'était qu'une réaction à la condamnation de l'animateur pour injures publiques envers un député de la nation". Et de souligner : "Cette décision vient protéger la liberté d'expression des élus sur les chaînes de télévision".

Lors de cette même émission, Cyril Hanouna avait traité Louis Boyard d'"abruti" et même de "tocard". Des propos pour lesquels l'animateur avait été condamné en février 2025 à une amende de 4 000 euros. Cyril Hanouna a toutefois depuis fait appel de cette condamnation.