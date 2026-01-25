Femme tuée à Nice : le suspect du meurtre mis en examen, ce que l'on sait de lui

Une jeune femme a été tuée par balles mercredi après-midi à Nice alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture avec son bébé âgé de sept mois. Interpellé samedi à Grasse, le meurtrier présumé a été mis en examen.

Un homme était recherché depuis plusieurs jours après la mort d’une femme de 23 ans à Nice. Interpellé samedi à Grasse, le meurtrier présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire, dimanche 25 janvier. La victime, une mère de famille, a été tuée par balles mercredi vers 18 heures à bord de son véhicule, au croisement de l'avenue Henri Matisse et du boulevard Napoléon III. Son bébé, âgé de sept mois, se trouvait à bord de la voiture au moment des faits. L’enfant n’a pas été blessé.

Selon le procureur de la République, "la victime a été atteinte par une dizaine d'impacts tirés à bout portant à travers la vitre". "De nombreux étuis de calibre 9 mm étaient retrouvés au sol en amont de l’intersection boulevard Napoléon III et de l’avenue Henri Matisse", a ajouté le procureur dans son communiqué publié au lendemain des faits.

Grièvement blessée, la victime a perdu le contrôle de sa voiture avant de terminer sa course sur la chaussée. En arrêt cardio-respiratoire, la jeune femme "n'a pas pu être réanimée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers", révèle BFM Nice Côte d'Azur. Une information confirmée par le procureur de la République Damien Martinelli, qui a précisé que les "efforts pour la réanimer sont restés vains" auprès du quotidien Le Parisien. Pour le maire de la ville, Christian Estrosi, "toute la lumière doit être faite sur cet acte ignoble et les auteurs doivent être retrouvés au plus vite. La Ville de Nice mettra tous ses moyens au service des enquêteurs", assure-t-il dans son message publié sur X.

Le nourrisson miraculeusement en vie

Dans une vidéo publiée sur X, le maire de Nice Christian Estrosi déplore "une tragédie", affirmant que le nourrisson est "heureusement sain et sauf". Il a été transporté à l'hôpital Lenval, à Nice. "Il y a de l'exploitation de témoignages, d'images de vidéo de protection, des recherches sur le véhicule... Autant d'investigations pour permettre de tirer des fils et d'identifier le ou les personnes impliquées", précise-t-il. Une enquête de flagrance a été ouverte dans la foulée du chef de "meurtre aggravé". Elle a été confiée au Service interdépartemental de la police judiciaire. Selon Ici, une information judiciaire pour "meurtre avec préméditation" doit être ouverte dans la soirée de jeudi.

"De ce que j'ai compris, la femme a plongé sur son bébé qui était sur le siège passager pour le protéger, c'est pour ça qu'elle semble avoir pris les balles au niveau du torse. On a tout de suite sorti le bébé de la voiture. Au départ, on a entendu une dizaine de coups de feu. On pense qu'ils ont tiré 5 premiers coups de feu, et comme elle respirait encore, 5 autres", raconte un témoin de la scène dans les colonnes du Parisien.

Qui est l'homme mis en examen ?

Après la fusillade, les deux suspects ont pris la fuite en scooter. Le deux-roues a été retrouvé un peu plus tard dans la soirée, sans plaque d'immatriculation, abandonné dans l'impasse Castelli secteur Trachel, à 6 kilomètres du lieu du crime. D'après le procureur, le propriétaire du scooter se serait rendu de lui même à la police peu après le drame. Connu pour des faits de conduite sans permis, il a été placé en garde à vue. Mais les enquêteurs ne pensent pas qu'il soit le meurtrier.

Jeudi matin, le procureur a indiqué que le tireur présumé était toujours en fruite. Alors que la piste du règlement de comptes était évoquée au tout début de l'affaire, désormais la piste intrafamiliale est privilégiée. Le suspect principal ne serait autre que le beau-père de la jeune femme tuée à Nice. L'homme de 45 ans avait été placé en garde à vue il y a tout juste quelques jours de cela, après des violences sur la mère du compagnon de la victime. Il avait ensuite été placé sous contrôle judiciaire, dimanche dernier. Le parquet de Nice a fait savoir qu'une perquisition avait eu lieu mercredi soir au groupe scolaire Fuont Cauda, avenue Saint-Lambert, à Nice. C'est là que réside et travaille comme agent du service des sports le principal suspect. Il n'était pas sur les lieux qui ont depuis été placés sous surveillance.

Le suspect a été interpellé samedi à Grasse. Le tireur présumé, né en 1980 au Portugal, était visé par un mandat d'arrêt européen dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite du meurtre de Lizabete. Il a été ensuite mis en examen pour assassinat. Il a été présenté dans la matinée de dimanche devant le magistrat instructeur. L'individu a préféré garder le silence.