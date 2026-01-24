Suicide d'une collégienne dans les Pyrénées-Orientales : une enquête ouverte, ce que l'on sait

Une collégienne de 12 ans s'est suicidée dans les Pyrénées-Orientales, dans la nuit du 22 au 23 janvier. Selon un écrit laissé par l'adolescente, cette dernière pourrait avoir été harcelée avant son décès.

Le suicide d'une collégienne de 12 ans dans les Pyrénées-Orientales est au centre de nombreuses interrogations. Une enquête a été ouverte après la mort d'une jeune fille dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier. Cette élève de 5e, scolarisée dans le collège Pierre Fouché d'Ille-sur-Têt, a mis fin à ses jours. Selon les premiers éléments, la jeune fille s'est suicidée chez elle, dans le village de Glorianes. "Je n'ai pas les mots. C'est une famille d'ici qui est touchée. On a échangé entre nous et on est sous le choc, c'est un véritable drame", a confié la maire de la commune, Céline Drague-Pazican, selon des propos rapportés par L'Indépendant.

Qu'est-il arrivé à cette collégienne de 12 ans ? Le parquet de Perpignan a confirmé que la jeune fille avait mis fin à ses jours. "Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. Il s'agit bien d'un suicide qui pourrait être en lien avec du harcèlement. C'est en tout cas ce que semble exprimer l'écrit qu'elle a laissé", a déclaré le procureur de Perpignan, Jérôme Bourrier, à l'agence France-Presse, relaie Le Parisien. L'Éducation nationale a, de son côté, réagi en expliquant qu'aucun fait de harcèlement concernant l'adolescente n'avait été signalé.

Le contexte familial de la collégienne étudié

Après le suicide de la jeune fille, une cellule d'écoute à destination des élèves du collège a été mise en place par le rectorat. "Face aux interrogations qui peuvent se poser, toutes les vérifications vont être menées sans délai afin de faire la lumière sur le contexte scolaire dans ce drame est survenu", ont fait savoir les services académiques. Le collège Pierre Fouché d'Ille-sur-Têt possède le label 'PHARE' depuis 2024. Ce dispositif vise à lutter contre le harcèlement à l'école. Ainsi, "tous les personnels de l'établissement, enseignants, personnels de vie scolaire, de direction et santé-social ont été formés spécifiquement à la prévention et à la lutte contre le harcèlement en mai 2025", a souligné le rectorat, selon L'Indépendant.

Une autre piste est étudiée par les enquêteurs. Ce suicide pourrait être en lien avec un contexte familial décrit comme "préoccupant", selon les informations du Parisien, samedi 24 janvier.