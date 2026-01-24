Incendie de Crans-Montana : Jacques Moretti libéré, les victimes et les familles critiquent

Le propriétaire du bar à Crans-Montana, Le Constellation, a été remis en liberté vendredi 23 janvier, après quatorze jours de détention provisoire en Suisse, provoquant la colère et l'incompréhension des familles de victimes.

Jacques Moretti, le gérant du bar Le Constellation de Crans-Montana en Suisse, aura passé deux semaines en prison. 40 personnes avaient trouvé la mort et 116 autres ont été blessées dans un dramatique incendie le soir du réveillon du Nouvel An. Le gérant du bar a été libéré vendredi 23 janvier 2026. La décision a été prise par le Tribunal des mesures de contrainte [TMC] du canton du Valais. Elle a provoqué la colère des familles de victimes.

Les autorités suisses assurent aussi qu'il n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur, comme le rapporte notamment France info. Le "principe cardinal en procédure pénale suisse est que le prévenu reste en liberté jusqu'à son jugement […] La détention provisoire subie jusqu'à ce jour par le prévenu n'avait pas pour but de déjà le punir", a indiqué le tribunal dans un communiqué.

L'indignation des familles de victimes

Mais de leur côté, les familles ont vu rouge. La décision a provoqué colère et incompréhension parmi elles, comme le rapporte France info. "Sur le plan de l'enquête, mes clients relèvent qu'une nouvelle fois il n'est émis aucune considération sur le risque de collusion et de disparition des preuves, risque qui les inquiète fortement et compromet l'intégrité de l'instruction", a expliqué Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes.

Sur BFM, Laetitia Brodard-Sitre, dont le fils Arthur a été tué dans l'incendie, a aussi réagi : "Nous voulons une transparence, mais correcte, juste, et ce n'est pas en libérant M. Moretti, avec le risque de fuite et de collusion qu'il y a, qu'on est juste à ce niveau-là", a-t-elle dit. Autre réaction relayée par France info à partir d'une information, celle de Christophe De Galembert, défenseur du père d'un autre adolescent tué : "C'est une décision inattendue et particulièrement sidérante pour mon client et les familles de victimes".

L'indignation jusqu'en Italie

En Italie, l'indignation n'a pas manqué également, six des morts et une dizaine de blessés en sont originaires. Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, a aussi réagi. Le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a rappelé l'ambassadeur du pays en Suisse, et lui a demandé "de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais, Béatrice Pilloud, afin de lui faire part de sa vive indignation", selon un communiqué.

Dans le communiqué, "la gravité extrême du crime" est pointée du doigt. "Le risque persistant de fuite et le risque évident de nouvelle altération des preuves" serait possible selon le ministère italien. "Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés", poursuit ce communiqué.