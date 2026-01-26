Qui était Alex Pretti, l'homme tué par la police à Minneapolis ?

Alex Pretti, un Américain de 37 ans, a été abattu par des agents fédéraux le 24 janvier 2026 à Minneapolis, dans le Minnesota, alors qu'il filmait et dénonçait une intervention de la très controversée police de l'immigration.

Il est le deuxième Américain abattu par les agents fédéraux lors d'une intervention de la police de l'immigration, l'ICE, à Minneapolis, dans le Minnesota. Alex Pretti a été abattu par plusieurs coups de feu le samedi 24 juin. L'homme de 37 ans a tenté de s'opposer à une opération de police visant un "étranger en situation irrégulière recherché pour agression violente" selon le ministère de la Sécurité intérieure (DHS). L'institution affirme qu'Alex Pretti était armé, "en possession de deux chargeurs", et menaçant envers les agents fédéraux.

Des vidéos de la scène filmée par des témoins à Minneapolis montrent effectivement l'homme s'avancer vers les agents de l'ICE pour les filmer à l'aide d'un téléphone. Mais aucune image ne montre l'individu brandissant une arme. Si Alex Pretti disposait bien d'une arme sur lui, qu'il détenait légalement, le New York Times soutient qu'il ne l'a pas sortie. L'homme a été immobilisé et désarmé par les agents avant d'être ciblé par les tirs selon les analyses du New York Times et de Bellingcat.

Un infirmier engagé et opposé à l'ICE

Né dans l'Illinois, Alex Pretti était infirmier dans un service de réanimation de l'hôpital des anciens combattants de Minneapolis rapporte ABC News. Décrit comme un homme engagé par ses proches, et plus précisément démocrate selon sa femme, il avait déjà participé à d'autres manifestations contre l'ICE, notamment après la mort de Renee Nicole Good qui a été tuée par un policier de l'immigration le 7 janvier à Minneapolis ou après la mort de George Floyd qui est mort asphyxié par un policier en 2020. "Il était très sensible à la cause des gens et profondément bouleversé par ce qui se passait à Minneapolis et dans tout le pays avec l'ICE, comme des millions d'autres personnes", a expliqué son père, Michael Pretti, à la presse américaine : "Il trouvait cela terrible, vous savez, kidnapper des enfants, arrêter des gens au hasard dans la rue. Il se souciait de ces personnes et savait que c'était mal, alors il a participé aux manifestations".

Un homme inconnu des services de police

L'Américain de 37 était bel et bien porteur d'arme, mais le chef de la police de Minneapois Brian O'Hara a indiqué qu'il détenait un permis légal de port d'armes. Des voisins d'Alex Pretti ont confirmé auprès d'AP avoir déjà vu le trentenaire porter un pistolet, notamment pour se rendre au stand de tir. Son épouse ajoute toutefois que l'homme n'était pas du genre à entrer en confrontation physique. La police a par ailleurs indiqué qu'Alex Pretti n'était pas connu de ses services.

"Alex était une personne au grand cœur qui aimait profondément sa famille et ses amis. [...] Alex voulait changer le monde. Malheureusement, il ne sera plus là pour voir l'impact de ses actions", a écrit sa famille dans un communiqué relayé par CNN. La famille de la victime a également réagi aux propos de l'administration Trump qualifiant Alex Pretti de "terroriste intérieur". Elle dénonce des "mensonges écœurants [...] répréhensibles et répugnants".