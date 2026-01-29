Ado torturée à Oullins : quatre mineurs dont l'ex-petit ami mis en examen, un mobile évoqué

Une jeune fille de 15 ans a été torturée et séquestrée dans un sous-sol par plusieurs mineurs à Oullins-Pierre-Bénite dans la nuit de dimanche à lundi. Cinq suspects, dont quatre mineurs, ont été mis en examen et pour certains placés en détention provisoire ce jeudi 29 janvier.

C'est un véritable guet-apens dans lequel est tombée une adolescente de 15 ans à Oullins-Pierre-Bénite, près de Lyon, dans la nuit du dimanche 25 janvier au lundi 26 janvier. La jeune fille, vivant dans un foyer d'Annecy, a accompagné son ex-petit ami de 17 ans dans la commune du Rhône. Arrivée dans un appartement, elle a été violemment prise à partie par ce dernier et trois de ses amies. Le logement appartiendrait à un membre de la famille de l'un des agresseurs.

L'adolescente a "subi un premier véritable déchainement de violences", a confié une source proche du dossier à l'AFP. Elle a ensuite été emmenée dans un sous-sol où elle a de nouveau été violentée. Couteau planté dans la cuisse, corps aspergé avec un extincteur, entailles dans le dos... La jeune fille s'est retrouvée gravement brûlée et déshabillée. L'adolescente a finalement réussi à s'échapper et a été retrouvée par des passants, ensanglantée, vers 5 heures du matin ce lundi. Elle a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'a pas été engagé.

Cinq personnes mises en examen

Les agresseurs ont rapidement été interpellés, deux d'abord au logement où la jeune fille a été séquestrée, puis deux autres à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Parmi les trois mineures se trouverait la nouvelle petite amie du garçon. Une cinquième personne a été placée en garde à vue : le conducteur de la voiture ayant conduit la victime et son ex-petit ami à Oullins. Les forces de l'ordre ont également saisi des vidéos : les agresseurs avaient filmé les sévices qu'ils infligeaient à la jeune femme.

Les cinq suspects ont été mis en examen ce jeudi 29 janvier a fait savoir le parquet de Lyon dans un communiqué de presse. Les quatre mineurs - deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans, un autre adolescent de 17 ans qui serait l'ex-petit ami de la victime - sont poursuivis pour "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec acte de torture ou de barbarie", "extorsion avec arme" et "recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit". Ils ont été placés en détention provisoire. Quant au dernier suspect, un jeune homme de 19 ans, il est poursuivi pour "complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie" et "recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit" et a été placé sous contrôle judiciaire. Aucun des suspects n'est connu des services de police et le quartier n'est pas non plus réputé comme difficile.

La jalousie évoquée comme éventuel mobile

Le mobile reste à éclaircir. Mais selon la mère d'une des suspectes, il pourrait s'agir d'une histoire de jalousie. Au micro de RMC, la mère de famille a expliqué que les deux adolescentes se seraient rencontrées en foyer en mai dernier. Elles seraient devenues copines. Mais il y aurait eu des jalousies. L'ex-petit ami de la victime serait en effet tombé amoureux de la suspecte, sa fille. "Je pense qu'elle en avait tellement gros sur le cœur qu'elle a eu l'occasion de se venger. Elle se rend compte de ce qu’elle a fait... elle a dit qu'elle était dépassée et qu'à ce moment-là, elle était en colère et n'a pas su gérer ses émotions", explique-t-elle à RMC, tout en replaçant les faits dans un contexte familial compliqué. "Je pense que c'est un tout. On sort d'une situation qui est un peu compliquée. Je pense que psychologiquement ça ne va pas."