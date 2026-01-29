Ado torturée à Oullins : quatre mineurs dont l'ex-petit ami mis en examen, un mobile évoqué
Une jeune fille de 15 ans a été torturée et séquestrée dans un sous-sol par plusieurs mineurs à Oullins-Pierre-Bénite dans la nuit de dimanche à lundi. Cinq suspects, dont quatre mineurs, ont été mis en examen et pour certains placés en détention provisoire ce jeudi 29 janvier.
C'est un véritable guet-apens dans lequel est tombée une adolescente de 15 ans à Oullins-Pierre-Bénite, près de Lyon, dans la nuit du dimanche 25 janvier au lundi 26 janvier. La jeune fille, vivant dans un foyer d'Annecy, a accompagné son ex-petit ami de 17 ans dans la commune du Rhône. Arrivée dans un appartement, elle a été violemment prise à partie par ce dernier et trois de ses amies. Le logement appartiendrait à un membre de la famille de l'un des agresseurs.
L'adolescente a "subi un premier véritable déchainement de violences", a confié une source proche du dossier à l'AFP. Elle a ensuite été emmenée dans un sous-sol où elle a de nouveau été violentée. Couteau planté dans la cuisse, corps aspergé avec un extincteur, entailles dans le dos... La jeune fille s'est retrouvée gravement brûlée et déshabillée. L'adolescente a finalement réussi à s'échapper et a été retrouvée par des passants, ensanglantée, vers 5 heures du matin ce lundi. Elle a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'a pas été engagé.
Cinq personnes mises en examen
Les agresseurs ont rapidement été interpellés, deux d'abord au logement où la jeune fille a été séquestrée, puis deux autres à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Parmi les trois mineures se trouverait la nouvelle petite amie du garçon. Une cinquième personne a été placée en garde à vue : le conducteur de la voiture ayant conduit la victime et son ex-petit ami à Oullins. Les forces de l'ordre ont également saisi des vidéos : les agresseurs avaient filmé les sévices qu'ils infligeaient à la jeune femme.
Les cinq suspects ont été mis en examen ce jeudi 29 janvier a fait savoir le parquet de Lyon dans un communiqué de presse. Les quatre mineurs - deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans, un autre adolescent de 17 ans qui serait l'ex-petit ami de la victime - sont poursuivis pour "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec acte de torture ou de barbarie", "extorsion avec arme" et "recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit". Ils ont été placés en détention provisoire. Quant au dernier suspect, un jeune homme de 19 ans, il est poursuivi pour "complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie" et "recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit" et a été placé sous contrôle judiciaire. Aucun des suspects n'est connu des services de police et le quartier n'est pas non plus réputé comme difficile.
La jalousie évoquée comme éventuel mobile
Le mobile reste à éclaircir. Mais selon la mère d'une des suspectes, il pourrait s'agir d'une histoire de jalousie. Au micro de RMC, la mère de famille a expliqué que les deux adolescentes se seraient rencontrées en foyer en mai dernier. Elles seraient devenues copines. Mais il y aurait eu des jalousies. L'ex-petit ami de la victime serait en effet tombé amoureux de la suspecte, sa fille. "Je pense qu'elle en avait tellement gros sur le cœur qu'elle a eu l'occasion de se venger. Elle se rend compte de ce qu’elle a fait... elle a dit qu'elle était dépassée et qu'à ce moment-là, elle était en colère et n'a pas su gérer ses émotions", explique-t-elle à RMC, tout en replaçant les faits dans un contexte familial compliqué. "Je pense que c'est un tout. On sort d'une situation qui est un peu compliquée. Je pense que psychologiquement ça ne va pas."
11:11 - Les cinq suspects mis en examen
Les cinq personnes suspectées d'avoir torturé et séquestré une adolescente de 15 ans à Oullins ont été mis en examen ce jeudi 29 janvier a fait savoir le parquet de Lyon dans un communiqué de presse. Les quatre mineurs - deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans et un autre adolescent de 17 ans qui serait l'ex-petit ami de la victime - ont été mis en examen pour "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie" et "extorsion avec arme" et placés en détention provisoire.
Le cinquième suspect, un jeune homme de 19 ans, est poursuivi pour "complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie" et "recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit" pour avoir conduit le véhicule ayant transporté la victime et son ex-petit ami à Oullins où ont eu lieu les sévices. Il a été placé sous contrôle judiciaire indique Le Parisien.
28/01/26 - 23:35 - "Je pense qu'elle en avait tellement gros sur le cœur qu'elle a eu l'occasion de se venger"
Selon la mère d'une des suspectes, sa fille et la victime se connaissaient donc depuis quelques mois et étaient "copines". D'après la mère de l'adolescente de 14 ans, une sorte de jalousie aurait pu s'installer dans leur relation. Au cœur du conflit : un garçon, celui suspecté dans cette affaire. Ex-petit ami de la victime, il serait tombé amoureux de la suspecte. Assurant que sa fille n'est pas "violente de base" et qu'"elle n'a jamais eu de bagarre", elle évoque "un tout" qui aurait pu pousser l'adolescente à agir ainsi. "On sort d'une situation qui est un peu compliquée. Je pense que psychologiquement ça ne va pas". À cela, a-t-elle affirmé auprès de RMC, il y aurait donc cette histoire de jalousie entre les deux jeunes filles. "Je pense qu'elle en avait tellement gros sur le cœur, qu'elle a eu l'occasion de se venger. Elle se rend compte de ce qu’elle a fait... elle a dit qu'elle était dépassée et qu'à ce moment-là, elle était en colère et n'a pas su gérer ses émotions."
Quatre mineurs et un jeune majeur sont suspectés d'avoir séquestré et torturé une adolescente de 15 ans sur la commune de Oullins-Pierre-Bénite durant plusieurs jours. Celle-ci a été découverte errant dans la rue après avoir réussi à fuir ses agresseurs lundi 26 janvier au matin. Elle aurait subi de nombreux et "horribles sévices", rapporte une source au Parisien. Tout aurait commencé dans un appartement. Après un premier déchaînement de violences de la part des filles, en particulier, elle aurait ensuite été emmenée au sous-sol où elle aurait subi un véritable calvaire.