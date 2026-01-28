Oullins : une ado torturée dans un sous-sol, une vidéo des "horribles sévices" retrouvée

Une jeune fille de 15 ans a été torturée et séquestrée dans un sous-sol par plusieurs mineurs à Oullins-Pierre-Bénite. Ils ont été placés en garde à vue et doivent être présentés au parquet des mineurs ce mercredi 28 janvier.

C'est un véritable guet-apens dans lequel est tombée une adolescente de 15 ans à Oullins-Pierre-Bénite, près de Lyon, dans la nuit du dimanche 25 janvier au lundi 26 janvier. Alors qu'elle vivait dans un foyer d'Annecy, elle a accompagné son ex-petit ami de 17 ans dans la commune du Rhône. Arrivée dans un appartement sur place, elle a été violemment prise à partie par ce dernier et trois de ses amies. Le logement appartiendrait à un membre de la famille de l'un des agresseurs.

Elle a alors "subi un premier véritable déchainement de violences", a confié une source proche du dossier à l'AFP. Elle a ensuite été emmenée dans un sous-sol où elle a de nouveau été violentée. Couteau planté dans la cuisse, corps aspergé avec un extincteur, entailles dans le dos... La jeune fille s'est retrouvée gravement brûlée et déshabillée. L'adolescente a finalement réussi à s'échapper et a été retrouvée par des passants, ensanglantée, vers 5 heures du matin ce lundi. Elle a été hospitalisée, son pronostic vital n'étant pas engagé.

Cinq personnes en garde à vue

Les agresseurs ont rapidement été interpellés, deux d'abord au logement où la jeune fille a été séquestrée, puis deux autres à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Parmi les trois mineures se trouverait la nouvelle petite amie du garçon. Une cinquième personne serait en garde à vue : il s'agirait du conducteur de la voiture depuis Annecy, mais n'étant pas impliqué au même degré que les autres. Les forces de l'ordre ont également saisi des vidéos : les agresseurs avaient filmé les sévices qu'ils infligeaient à la jeune femme.

Les quatre adolescents sont présentés ce mercredi 28 janvier au parquet des mineurs à Lyon pour "séquestration" et "actes de torture et de barbarie". Ils ne sont pas connus des services de police et le quartier n'est pas non plus réputé comme difficile. Le mobile reste à éclaircir.