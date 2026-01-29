Incendie de Crans-Montana : deux nouvelles personnes inculpées, la ville mise en cause ?

Après les gérants du bar Le Constellation, l'ancien chargé de sécurité de la mairie tout comme l'actuel sont mis en cause dans l'incendie de Crans-Montana ayant provoqué la mort de 40 personnes.

Une troisième puis une quatrième personne mises en cause. Selon les informations de la RTS, l'enquête s'étend désormais au niveau des responsabilités de la commune de Crans-Montana, et non plus simplement aux propriétaires de l'établissement, Jacques et Jessica Moretti. En effet, le ministère public du Valais, qui enquête sur ce drame, a ouvert une instruction pénale contre un ancien chargé de sécurité de la commune, a appris la télévision suisse publique ce mercredi.

L'homme responsable de plusieurs contrôles incendie dans le bar Le Constellation - où 40 personnes ont perdu la vie et 116 autres ont été blessées la nuit du Nouvel An - sera auditionné le lundi 9 février 2026. Une information que BFMTV est en mesure de confirmer, après avoir contacté l'avocat du prévenu, Me David Aïoutz. TF1 précise qu'il est libre et sans aucune mesure de contrainte jusqu'à cette date. Cette nouvelle procédure vise à déterminer d'éventuelles responsabilités pénales liées aux manquements constatés dans le suivi des établissements publics.

L'ex-chargé de sécurité de la mairie délivre un avis "POSITIF"

Cet ex-employé de la mairie a signé deux rapports d'inspection réalisés en 2018 et 2019 au bar Le Constellation. Dans ces rapports, le chargé de sécurité pointerait de nombreux manquements. Pas moins de sept défauts ont été relevés en 2018, même chose en 2019, à l'exception d'une poignée dite "anti-panique" installée sur la porte d'entrée. BFMTV a pu consulter les documents que le conseil communal de Crans-Montana a transmis à la justice.

Alors qu'une inspection périodique est nécessaire "annuellement", au Constellation, il n'y en a eu que trois en dix ans, la dernière datant de 2019. Parmi les défauts relevés, il y a par exemple le matériau utilisé pour la cage d'escalier du sous-sol : le bois, alors qu'il ne faut pas de matériaux "combustibles" pour une voie de secours. Aussi, le rapport indique qu'il n'y a pas d'extracteur de fumée, que les extincteurs ne sont pas fixés et qu'il manque des signaux pour indiquer leurs emplacements. De leur côté, les salariés ne sont pas "formés et instruits" à la gestion d'un incendie, apprend-on, d'après les informations recueillies par la chaîne info.

Malgré une note indiquant au propriétaire de l'époque d'effectuer les travaux nécessaires, les manquements demeurent lors du contrôle de 2019. Malgré tout, le chargé de sécurité de la mairie délivre un avis "POSITIF" pour l'établissement. Pour rappel, ce n'est qu'en 2022 que Jacques Moretti rachète les murs du Constellation.

Peu avant le drame, après que les Moretti ont demandé à étendre les horaires d'ouverture de leur établissement jusqu'à 3 heures du matin, "une expertise acoustique" sera commandée par le Conseil de la commune. Selon elle, le bar "respecte dans l'ensemble les exigences", sans relever le risque posé par les mousses insonorisantes qui se sont enflammées lors de la Saint-Sylvestre, au contact de bougies "fontaine".

Un deuxième employé de la mairie de Crans-Montana entendu

Ce jeudi 29 janvier, BFMTV révèle qu'une quatrième personne est mise en cause. Il s'agit de l'actuel chargé de sécurité de la mairie. Il sera entendu le 6 février prochain. "Son audition est liée au fait que la commune de Crans-Montana n'a pas effectué de contrôles du bar Le Constellation depuis 2019 alors qu'un contrôle doit en principe avoir lieu chaque année", précise la RTS.

De leur côté, les propriétaires de l'établissement, Jacques et Jessica Moretti, font toujours l'objet d'une instruction pénale pour "homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence". Jacques Moretti a été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23, après le paiement d'une caution, et placé, comme son épouse, sous mesures de contrainte.