Laits infantiles contaminés : depuis quand les fabricants savaient-ils ? Foodwatch et des familles déposent plainte

L'association Foodwatch annonce déposer plainte contre X, ce jeudi 29 janvier, après le scandale des laits infantiles contaminés à la céréulide. Elle accuse certains fabricants d'avoir détecté la toxine bien avant les premiers rappels de produits.

L'association Foodwatch se saisit du scandale des laits infantiles contaminés à la céréulide. Ce jeudi 29 janvier, elle annonce à l'AFP déposer plainte contre X auprès du parquet de Paris en même temps que huit familles. Les plaignants accusent les fabricants de laits infantiles d'avoir tardé à rappeler les lots suspects. L'association dénonce "des faits particulièrement graves puisque ces laits contaminés à la toxine céréulide sont souvent destinés à des nourrissons de moins de six mois, parfois des prématurés au système immunitaire d'autant plus vulnérable", souligne-t-elle dans un communiqué.

Depuis le 5 janvier, un grand nombre de lots de laits infantiles des marques Nestlé (Guigoz, Nidal), Lactalis (Picot), Danone (Blédilait, Gallia) et d'acteurs plus petits comme Vitagermine (Babybio Optima) sont retirés des points de vente et rappelés, car impropres à la consommation. Ils sont suspectés d'être contaminés par une bactérie dangereuse pouvant provoquer des troubles digestifs sévères et soupçonnée d'être à l'origine de la mort de deux nourrissons.

Si des enquêtes sont en cours, certains éléments semblent indiquer que Nestlé, le premier fabricant concerné, avait été informé du risque de contamination dès le mois de décembre, soit plusieurs semaines avant le premier rappel de produits. Pendant ce temps, les lots de lait infantile suspect "ont été vendus dans le monde entier" et ont "exposé les bébés à un risque pour leur santé", ajoute Foodwatch .

La contamination du lait détectée dès décembre chez Nestlé

Dans cette affaire, c'est un ingrédient commun à tous les laits infantiles et produit par le fabricant chinois Cabio Biotech qui est à l'origine de la contamination à la toxine céréulide : une huile riche en acide arachidonique source d'oméga 6. Si l'origine du problème ne semble avoir été déterminée qu'en janvier, les premières détections de la toxine dans les laits infantiles remontent au 1er décembre 2025 selon l'association Foodwatch qui a dressé la chronologie du scandale. Elles ont été faites par les autorités italiennes qui n'en ont informé les autres Etats membres de l'Union européenne que le 12 décembre. Date à laquelle une alerte a été émise et plusieurs lots retirés dans différents pays d'Europe, mais pas en France.

Mais toujours selon Foodwatch, Nestlé a informé les autorités néerlandaises "de la contamination par la toxine céréulide à la suite de contrôles internes effectués dans une usine Nestlé aux Pays-Bas" dès le 9 décembre. Le fabricant a toutefois indiqué, dans un article publié dans un quotidien belge le 12 janvier, avoir eu plus d'infos concernant la traçabilité des lots contaminés, notamment ceux produits dans d'autres usines, que le 23 décembre. Ce n'est cependant que deux semaines plus tard, le 5 janvier, que les rappels massifs de laits infantiles ont été organisés et que les premiers retraits ont eu lieu sur le marché français.

L'association Foodwacht ajoute au sujet du marché français que dès le 24 décembre, les autorités françaises ont confirmé la président de la céréulide dans certains lots. Elles précisaient d'ailleurs que "Nestlé avait été averti de l'alerte via son fournisseur et avait lancé les opérations de retrait et de rappel" confirmant le fait que le fabricant était au courant des contaminations.

Une détection plus tardive chez les autres fabricants ?

La découverte des contaminations des produits des autres fabricants comme Lactalis et Danone est moins documentée. La Direction générale de l'alimentation, chargée de la sécurité sanitaire des aliments au sein du ministère de l'Agriculture, a cependant indiqué à Franceinfo que la toxine a été détectée dans les produits Lactalis le 16 janvier. Les produits en question ont été rappelés le 21 janvier, car avant "les analyses ne montraient aucun risque" selon la même source. Ce sont de nouvelles vérifications qui "ont mis en évidence un élément nouveau : après dilution dans l'eau, les concentrations de toxine peuvent être nettement plus élevées."