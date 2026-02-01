Incendie de Crans-Montana : un 41e décès confirmé, un mois après la tragédie

Un mois après l'incendie de Crans-Montana, en Suisse, le bilan est passé à 41 morts après le décès d'un blessé à l'hôpital de Zurich, samedi 31 janvier.

Le bilan s'alourdit. Dans un communiqué transmis à l'AFP et consulté par Le Figaro, le procureur général du canton du Valais a annoncé qu'un jeune Suisse grièvement blessé dans l'incendie de Crans-Montana est mort, samedi 31 janvier, à l'hôpital de Zurich. Ce décès porte désormais le bilan officiel à 41 morts et 115 blessés, un mois après le drame. Plusieurs dizaines de victimes, gravement atteintes, sont toujours hospitalisées en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Belgique.

Les victimes de l'incendie de Crans-Montana, âgées de 14 à 39 ans, comptent 23 Suisses, dont un binational franco-suisse, et 18 étrangers : huit Français, six Italiens, dont un Italo-Emirati, un Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. Les blessés se répartissent entre 67 Suisses, 21 Français, 10 Italiens et 4 Serbes, selon les chiffres communiqués par les autorités.

Une bougie "fontaine" à l'origine de l'incendie de Crans-Montana

Les conclusions provisoires de l'enquête indiquent que l'incendie au bar Le Constellation a été déclenché par les étincelles de bougies "fontaine", utilisées lors d'une animation au sein de l'établissement. Ces flammes ont embrasé une mousse insonorisante fixée au plafond du sous-sol, provoquant en quelques instants un incendie extrêmement violent.

L'enquête devra encore préciser les circonstances exactes du drame, notamment le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les potentielles défaillances dans les contrôles préalables. Le couple de Français propriétaire des lieux fait l'objet d'une enquête pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

Depuis mercredi, l'enquête pénale s'est également élargie à deux responsables de la sécurité de la commune de Crans-Montana, qui ont reconnu ne pas avoir procédé aux contrôles de sécurité et d'incendie obligatoires depuis 2019, pourtant requis chaque année.